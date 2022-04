Gott ist mitten im Leben gegenwärtig

Wertheim. Ein Gottesdienst auf dem Marktplatz in Wertheim versammelte am Ostermontag gut 100 Menschen, hinzu kam eine Reihe temporärer Gasthörer. Während des Gottesdienstes wurde ein 13-jähriger Ju-gendlicher getauft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dekanin Wibke Klomp unterstrich zu Beginn, „der Herr ist wahrhaftig auferstanden“, das Licht sei stärker als alle Dunkelheit. Die Gläubigen hatten sich um den geschmückten Osterbrunnen gruppiert. Nach dem Lied „Wir wollen alle fröhlich sein“ hörte man in einem Psalm „Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich“.

Beim Gottesdienst mit über 100 Gläubigen am Ostermontag auf dem Wertheimer Marktplatz erteilte Dekanin Wibke Klomp den Segen. © Hans-Peter Wagner

Pfarrerin Dr. Verena Mätzke betonte in einem Gebet: „Gott, als Einzelne sind wir hierher auf dem Marktplatz gekommen. Du machst eine Gemeinschaft aus uns.“ Man feiere Ostern, man feiere Taufe. „Es soll ein fröhliches Fest sein.“ Später drückte sie aus, „lass uns deine Gegenwart spüren durch den Geist deines auferstandenen Sohnes in unserer Mitte“. In der biblischen Lesung ging es eine lebensverändernde Begegnung, die Begegnung zweier Freunde mit dem auferstandenen Jesus. Die Pfarrerin knüpfte in ihrer Predigt an die Thematik „Begegnungen“ an. Es gebe solche, die Weichen stellten, solche, aus denen Freundschaften fürs Leben würden oder Ehen, Begegnungen, in denen man etwas Neues über sich erfahre, Begegnungen, die genau zur richtigen Zeit kämen, weil man gerade noch sehr alleine sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die beiden Jünger von Jesus hätten ihr Unverständnis geteilt, geredet und geredet, weil sie es nicht verstehen, wie es sein könne, dass Jesus nicht mehr da sei. Jesus, ihr Freund, ihr Lehrer, ihr Vorbild, der, auf den Sie sich verlassen hätten, sei gestorben wie ein Verbrecher am Kreuz. In diesem Moment sei den Jüngern ein anderer auf dem Weg begegnet. Dass es der auferstandene Jesus ist, erkennen sie nicht. Er spricht mit ihnen, er fragt nach, er hört zu. Da verwandele sich etwas in ihnen. Noch als sie ihn nicht erkennen, erfahren sie durch dessen Gegenwart, was es heiße, wenn sich das Leben in den Tod schleicht. Wenn ein anderer an einem festhalte, wenn man nichts mehr verstehe, dann beginne man zu spüren, was es heiße, dass das Leben einen nicht loslasse.

„Gott hat festgehalten, am Leben, an diesem Jesus, an uns“, sagte Mätzke. In diesem Moment öffneten sich den Jüngern die Augen und sie erkennen den Freund, sie beginnen zu sehen und zu begreifen: Jesus lebt, Gott ist da, die Dunkelheit hindurch, durch alles Nichtverstehen hindurch. Ihre Hoffnung war nicht umsonst, ihr Glaube nicht sinnlos. Der Auferstandene habe sich hinein geschlichen in ihre Begegnung und durch seine Anwesenheit verändert. So passiere das seitdem immer wieder, unterstrich die Pfarrerin. Es verändere sich etwas, weil da ein anderer sei, sichtbar und unsichtbar. Gottes unsichtbare Gegenwart zeige sich mitten im Leben.

Nach dem Lied „Ich möchte, dass einer mit dir geht“ leitete die Dekanin hin zur Taufe und sagte, Begegnungen machten reicher. Es sei wichtig, dass man miteinander gehe. Der 13-jährige Täufling habe „öffentlich entscheiden, als Christ unterwegs zu sein“. Auf der Kerze des Jugendlichen steht geschrieben: „Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ Die Fürbitten galten auch Menschen in Krisengebieten und allen, die alleine sind., um ihnen „neue Hoffnung, neuen Glauben, neuen Mut“ zu geben. Nach dem „Vater unser“ erteilte die Dekanin den Segen. Der Gottesdienst endete mit dem Lied „Er ist erstanden“. Für die gelungene musikalische Begleitung sorgten die „Band ohne Namen“ (Marius Hohl, Erich Hohl, Antje Albrecht und Carsten Wiedemann-Hohl) sowie Professor Carsten Klomp am E-Piano. hpw