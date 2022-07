Gospel-Rock-Pop-Chor „Voices“ tritt in Bronnbach auf

Bronnbach. In der Bronnbacher Klosterkirche tritt am Samstag, 23. Juli, um 19.30 Uhr der Gospel-Rock-Pop-Chor „Voices“ auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Interpretationen

Im Repertoire sind mitreißende Gospel, ergreifende Schmuselieder und etliche Popklassiker. Im Konzertprogramm 2022 wird vieles neu und frisch präsentiert, wie beispielsweise die Voices-Interpretation des Lady-Gaga- und Bradley-Cooper-Titels „Shallow“.

Der gesamte Erlös des Konzerts kommt dem Förderverein Sambia zugute. Der Verein feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Er fördert mit seiner Arbeit die schulische und berufliche Ausbildung von weit mehr als 100 Aids-Waisenkindern im Nord-Westen Sambias.

Mehr zum Thema Benefizkonzert Chor „Voices“ singt Mehr erfahren

Das Ziel des Vereins ist es, den Schülern eine Perspektive für ein eigenständiges Leben im eigenen Land zu ermöglichen.

Anita Bartsch, Erste Vorsitzende des Sambia-Vereins, gibt am Konzertabend einen kurzen Einblick in die Projektarbeit und berichtet auch über den konkreten Verwendungszweck der Spenden. In der Pause wird das Hotel Restaurant Orangerie Kloster Bronnbach Getränke und Snacks verkaufen.

Die Karten für das Benefizkonzert in der Klosterkirche gibt es bei Möbel Spitzhüttl in Neubrunn unter der Telefon: 09307/906000, bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß Tauberbischofsheim unter Telefon: 09341/7768, im Weltladen Würzburg unter Telefon: 0931/17308 oder bei der Buchhandlung Schöningh in Wertheim unter der Telefon: 09342/1320.

Bestellt werden können die Eintrittskarten auch per E-Mail an rolf@voices-wuerzburg.de über das Internet. lra