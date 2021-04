Wertheim. Die Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim sind trotz der Pandemie aktiv. Denn Tüfteln neue Gebiete erforschen oder Wissen vermittelt bekommen, das macht auch online Spaß.

Die Forscherkids bieten am Samstag, 24. April, von 10.30 Uhr bis 12 Uhr eine Kinderuni an. Sie wird via Videokonferenz übertragen. Der Vortrag richtet sich vor allem an Kinder von acht bis zwölf Jahren. Jüngere oder ältere Kinder und Jugendliche, die sich für das Thema interessieren, sind dennoch herzlich willkommen.

Christine Schimek ist Professorin für Life Sciences an der SRH Fernhochschule Riedlingen. Sie wird über das Thema „Biodiversität“ berichten. In der Natur gibt es viele bekannte Lebewesen, aber auch viele, die kaum jemand kennt. Diese sind aber auch nicht unwichtig, vor allem nicht für die Natur selbst. Denn hier lebt kein Wesen allein und genügt sich selbst.

Das Ökosystem

Alle Organismen sind von vielen anderen abhängig und jede Art sorgt dafür, dass andere Arten in ihrer Umgebung leben, oder eben auch nicht leben können. Jede Gemeinschaft von Organismen an einem Ort bildet ein Ökosystem, und nur wenn diese Ökosysteme funktionieren, ist die Natur gesund. Dies ist nicht nur für die anderen Organismen, sondern auch für uns Menschen wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass die Vielfalt der Lebewesen erhalten bleibt.

Im Vortrag erfahren die Juniorstudienrede, wie Biodiversität und funktionierende Ökosysteme zusammenhängen und sie lernen einige Beispiele kennen. Prof. Schimek wird mit ihnen auch darüber sprechen, welche Bedeutung eine gesunde Natur für uns Menschen hat.