Glasmuseum Wertheim: Saisoneröffnung mit dem neuen Leitfaden „Follow the Heart”

Wertheim. Die Saisoneröffnung des Glasmuseums Wertheim mit dem neuen Leitfaden „Follow the Heart“ (Folge dem Herz) findet während des „Wertheimer Ostermarkts“ am Samstag 9. April, um 11 Uhr statt. Begrüßen wird Paul Hahmann, die Einführung übernimmt Marianne Tazlari und Hintergrundinformationen hält Manuel Melchior von der Agentur Media Life aus Altfeld bereit. Ein „Tag der offenen Tür“ von 14 bis 17 Uhr schließt sich an (Eintritt frei).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Dank „Neustart Kultur“, der Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Medien und Kultur (Monika Grütters 2013 bis 2021, ab 2021 Claudia Roth) sowie des Deutschen Verbandes für Archäologie, konnte man die Sammlung des Glasmuseums gemäß der zu erfüllenden Forderungen neu ausrichten und neu präsentieren. Das kristallartige Herz, das sich als Leitfaden durch beide Häuser zieht, symbolisiert den Facettenreichtum des 3000-jährigen Werkstoffs Glas und kennzeichnet die Herzstücke und -Themen der Wertheimer Sammlung, ausgehend von der Wertheimer Glasindustrie.

Die Sammlung wurde nach Themen neu strukturiert und umgestellt. Zwölf Videostationen verteilen sich zu den einzelnen Themen. Neu ist die Kristall-Klang-Installation von Glasbläser Dieter Schrade. Die Audioguide-Geräte wurden erneuert und mit QR-Codes ergänzt. Medial sind wir dank „Neustart Kultur“ für drei Jahre mit einem Social-Media-Beauftragten wöchentlich in Facebook und Instagram vertreten.