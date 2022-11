Glasbläser feierten 50. Geburtstag des Verbands

Wertheim. Zum 50-jährigen Jubiläums des Verbands Deutscher Glasbläser (VDG) trafen sich dessen Gremien in Wertheim.

Zunächst tagte zunächst der Vorstand und auf Einladung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim in den Räumen der neuen Lehrwerkstatt. Die jährlich vom Verband ausgerichteten mehrtägigen Fachtagungen standen dabei im Mittelpunkt.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, war die Jubiläumstagung ein voller Erfolg. Mit 250 Teilnehmern aus aller Welt war die Veranstaltung sehr gut besucht. Mit dabei waren Glasbläserinnen und Glasbläser aus Norwegen, Japan, den USA und Uruguay. Erstmals konnte die Veranstaltung auch online per Livestream verfolgt werden.

Ebenfalls zum ersten Mal gab es eine Vorstellungsrunde der Glasfachschulen. Hier waren nicht nur die nationalen Ausbildungszentren vertreten. Gäste aus Österreich, Frankreich und den USA stellten auch die Fachschule für Glastechnik und Gestaltung in Kramsach, das Lycée Dorian in Paris und das Salem Community College in New Jersey vor. Beide Innovationen kamen insbesondere beim jungen Publikum sehr gut an. Sie werden bei künftigen Veranstaltungen fortgeführt, hieß es. Die nächste Fachtagung soll vom 28. bis 30. September 2023 in Lauscha stattfinden.

Für die sich an die Vorstandssitzung anschließende Zusammenkunft mit Vertretern der lokalen Glasindustrie sowie dem Beirat des Glasbläserverbands traf man sich zunächst vor dem „Bronnbacher Hof“ in Erinnerung an die hier erfolgte Gründungsversammlung im Jahr 1972. Der gesellige Teil des Abends wurde dann im Restaurant „Zum Ochsen“ verbracht.

Modernisierung

Am nächsten Tag traf sich der Beirat des Glasbläserverbands. Viele der 18 Beiräte nahmen an der Sitzung virtuell teil. Die Modernisierung der Verbandsarbeit, die Verstärkung der Präsenz in den sozialen Medien und die Zusammenarbeit mit den Glasfachschulen waren einige der besprochenen Themen.

Im Bereich Jugendarbeit liegt einer der Schwerpunkte des Beirats. Das große Projekt der vergangenen Jahre war das Neuordnungsverfahren zur Verordnung über die Berufsausbildung zum Glasapparatebauer/zur Glasapparatebauerin. Wie es im Bericht des Verbands weiter heißt, stamme die aktuelle Ausbildungsverordnung aus dem Jahr 1983 und bedürfe dringend einer Modernisierung. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und den steigenden Anforderungen in Bereichen wie Qualität, Effektivität und Effizienz, sei das Thema gerade für die heimische Glasindustrie von großer Bedeutung. Der VDG habe mit seiner umfassenden Vorarbeit eine solide Grundlage für das Neuordnungsverfahren erstellt, das nun vor dem Abschluss stehe. Die Veröffentlichung der neuen Ausbildungsverordnung im Bundesanzeiger sei im März 2023 geplant. Am 1. August trete die Verordnung dann in Kraft.

Darüber hinaus stelle der VDG seit vielen Jahren Unterlagen zur Unterstützung der Ausbildungsbetriebe zur Verfügung, die nun auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Auch das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB) erstelle ergänzend zur neuen Ausbildungsordnung eine „Umsetzungshilfe“. Selbstverständlich werde der VDG dabei unterstützen.