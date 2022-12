Gläubige stimmten sich in Bronnbacher Klosterkirche auf das Fest ein

Bronnbach. Zahlreiche Gläubige in der Region stimmten sich am Heiligen Abend mit dem Besuch einer Christmette auf das Weihnachtsfest ein. So auch in Bronnbach, wo die den Patres der Missionare von der Heiligen Familie der schön geschmückten Klosterkirche den Festgottesdienst zelebrierten.

Die traditionelle Messe mit den Patres wurde ab Mitternacht gefeiert. Bereits eine Viertelstunde vor Beginn bestand die Möglichkeit, in der Kirche besinnliche Orgelmusik zu genießen.

Pater Erwin Wieczorek leitete die Christmette, welche nach der Begrüßung mit dem Glaubensbekenntnis fortsetzte. In der Lesung aus dem Buch „Jesaja“ war die Freude groß, „denn ein Kind wurde uns geboren auf dem Thron Davids“. „Es ist ein Ros’ entsprungen“ verband wie auch spätere Lieder Gesang und Orgelspiel.

Das Evangelium nach Lukas handelte davon, dass „in jenen Tagen Kaiser Augustus den Befehl erließ, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen“. Man hörte, ein Prophet sei ein Mensch, der die Wirklichkeit sehe, und davon, dass dem Kind der Titel „Fürst des Friedens“ gegeben wurde. An dem Fest „Christi Geburt“ wolle man genau hinschauen, das Kind trage den Namen „Vater in Ewigkeit“, ein Kind solle ein Vater werden.

Die Prophezeiung sei in die Tat umgesetzt worden, erklärte der Pater, „Vater in Ewigkeit“ der schönste Titel des Kindes. Der Vater gebe Leben, das ewige Leben. Gott gebe sein Leben in seinem Sohn, „in der Eucharistie bekommen wir das neue Leben“. Am Kreuze habe Jesus „uns neu geboren“, dort zeige Jesus seine Stärke. Jesus habe „das Leben in uns“ gemacht, er sei auch der Friedensfürst, trage den Namen „wunderbarer Ratgeber“ und sei mit absoluter Weisheit ausgestattet.

Gott habe es gefallen, durch das Kreuz zu retten, hieß es weiter, „wir sehen unter dem Kreuz das Leben“. Der Pater meinte, die Heilige Nacht sei auch dazu da, sich von Gott faszinieren zu lassen. Die Krippe sei ein Zeichen der unfassbaren Liebe Gottes zu den Menschen. Der Pater lud alle ein, mit den Hirten zu staunen, wie Gott gütig und barmherzig sei.

Dem Glaubensbekenntnis folgten Fürbitten. Man betete für Menschen, die Bürgerkrieg und Gewalt erleben, sowie für alle, die für ihr tägliches Brot arbeiteten, für die, die helfen, und blickte auf Menschen, die schwer krank sind, auf Menschen mit Hoffnung und auf solche mit Angst, auf Arme und Bedrängte. Den Momenten, in denen man sich verband mit „Menschen, die uns nahe stehen“, folgten solche der Stille und für eigene Anliegen. Die Wandlung und das „Vater unser“ erfüllten die Menschen in der Klosterkirche ebenso wie die Zeichen des Friedens, welche die Gottesdienstbesucher sich gegenseitig gaben.

Das wohlklingende Orgelspiel und der Gesang der vielen Menschen, egal ob jung oder alt, trugen zur feierlichen Stimmung währende des Gottesdienstes bei. Die Gläubigen ließen freudig und mit vielen Stimmen „Stille Nacht, heilige Nacht“ erklingen.

Abschließende Dankesworte richteten sich an die Gläubigen, die gekommen waren, und an jene, welche die Christmette gestaltet haben, speziell an den Mesner und an die Ministranten, zudem auch an Kranke und an Alleinstehende. Ein Segen beschloss die Christmette in Bronnbach, für vielen Menschen gern besuchter Auftakt der Weihnachtstage.