Giftköder ausgelegt

Wertheim. Wie dem Polizeirevier Wertheim am Dienstag mitgeteilt wurde, fraß ein Hund vor etwa vier Wochen zwischen den Wertheimer Stadtteilen Waldenhausen und Sachsenhausen beim Gassigehen einen vermeintlichen Giftköder. Der Hund wurde tiermedizinisch versorgt und konnte sich wieder erholen. Bislang handelt es sich um einen Einzelfall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei appelliert an Hundehalter, die zwischen Waldenhausen und Sachsenhausen mit ihren Tieren Gassigehen, besondere Sorgfalt walten zu lassen. Die Vierbeiner sollen möglichst an der Leine gehalten. Außerdem sei auf Auffälligkeiten entlang der Strecke und darauf zu achten, was die Tiere fressen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2