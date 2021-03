Wertheim. Die Geschäftsführung der Firma Zippe Industrieanlagen hat den Haustarifvertrag mit der IG Metall gekündigt (wir berichteten). Nun soll es im Laufe der kommenden Woche ein Gespräch zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung geben. Darüber informiert die IG Metall in einer Pressemitteilung.

Unmut auf beiden Seiten

AdUnit urban-intext1

Zuvor hatte das Vorgehen auf beiden Seiten für Unmut gesorgt. Die Gewerkschaft kritisierte, vor der Kündigung nicht ins Bild gesetzt worden zu sein. Geschäftsführer Philipp Zippe wiederum sagte, der Betriebsrat sei vier Wochen zuvor informiert worden, und zeigte sich überrascht, dass die IG Metall sich an die Presse wandte, ohne vorher das Gespräch zu suchen. Das soll nun nachgeholt werden. Kommende Woche wird ein Gespräch stattfinden. Der Arbeitgeber habe sich gegenüber der IG Metall zu den Gründen der Kündigung noch nicht erklärt, schreibt die Gewerkschaft weiter.

„Wir nehmen nur wahr, was in der Öffentlichkeit erzählt wird“ erklärt der zuständige Gewerkschaftssekretär Michael Perner. „Die wirklichen Gründe hierfür kennen wir noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass wir diese im vereinbarten ersten Gespräch kennenlernen werden“, fügt er hinzu.

Situation ist „hochgekocht“

„Der Tarifvertrag ist nicht so gut, wie wir ihn uns beim Abschluss im Jahr 2016 gewünscht hätten. Da brauchen wir keinen Hehl draus zu machen. Verhandlungsergebnisse sind aber auch immer Kompromisse, die von beiden Seiten geschlossen werden. Jetzt ist der Tarifvertrag gekündigt und wir sind natürlich gerne bereit, über Verbesserungen zu sprechen. Das ist ja wohl keine Frage,“ wird Harald Gans, erster Bevollmächtigter der IG Metall Tauberbischofsheim in der Mitteilung zitiert. Der Betriebsrat sei „durch das Vorgehen sehr verunsichert“ gewesen, schreibt die IG-Metall. Der Konflikt sei „zu schnell hochgekocht“.

AdUnit urban-intext2

Betriebsratsvorsitzender Christoph Schindler ergänzt: „Es ist schon so, dass wir gerne ein gutes Verhältnis zu unserem Chef haben. Die Kündigung einer bestehenden Vereinbarung ist aber schwierig und löst zunächst einmal einen Konflikt aus.“ Der Betriebsrat müsse zunächst klären, „wie wir damit umgehen. Für uns ist aber jetzt klar, dass wir für die Zukunft gerne etwas Neues und Gutes aus dem Tarifvertrag machen wollen.“ Das sei auch die Erwartung der Belegschaft. Mit Blick auf das angekündigte Gespräch sagt Schindler: „Einen guten Tarifvertrag werden wir nur gemeinsam mit der IG Metall erreichen. Dafür setzen wir uns ein.“

Geschäftsführer Philipp Zippe bestätigt den Gesprächstermin: „Wir wollen uns nächste Woche zusammensetzen und sehen, wie es nun weitergehen kann.“ Man wolle versuchen, sich anzunähern.

„Müssen nach vorne schauen“

AdUnit urban-intext3

Zuvor hatte Zippe der Darstellung der Gewerkschaft widersprochen. Er habe versucht, Harald Gans telefonisch zu erreichen, und ihm daraufhin eine längere Nachricht hinterlassen. Zudem habe der Betriebsrat die Gewerkschaft informiert. Am Freitag habe er nun mit Michael Perner gesprochen und den Termin kommende Woche vereinbart. „Bei einem ersten Sondierungsgespräch werden wir das beidseitige Vorgehen reflektieren“, kündigt er an. Auch die Gründe der Kündigung kämen zur Sprache. Dass beide Parteien zu diesem Gespräch bereit sind, ist in Zippes Augen ein gutes Zeichen. Der Austausch sei völlig ergebnisoffen.

AdUnit urban-intext4

Er sei überrascht, dass die Gewerkschaft erneut den Weg über die Presse gegangen ist, sagt aber gleichzeitig: „Wir müssen jetzt nach vorne schauen.“ eli