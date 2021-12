Gewerkschaft mit Tarifabschlüssen zufrieden

Odenwald-Tauber. Zur vierten und letzten Delegiertenversammlung des IG Metall Bezirks Odenwald-Tauber in diesem Jahr zeigten sich Delegierte und Gäste froh darüber, dass erneut eine Präsenzveranstaltung stattfinden konnte. Rainer Seifert, der zweite Bevollmächtigte, führte wie immer durch das Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kreisvorsitzende des DGB, Martina Vollrath sagte, sie möchte die Zusammenarbeit der Gewerkschaften weiter vorantreiben und Synergien nutzen, um für Beschäftigte aller Branchen bessere Arbeitsbedingungen zu erzielen.

Klares Ja zum Impfen

Der erste Bevollmächtigte Harald Gans gab ein kurzes Statement der IG Metall zum Thema Impfen ab. „Wir Metaller stehen ganz klar für Solidarität und da gehört auch das Impfen dazu“, so Gans. Er habe kein Verständnis für Querdenker und zitierte dazu Kant: „Die Freiheit des Einzelnen endet dort wo die Freiheit des Anderen beginnt.“. Gleichzeitig betonte Gans aber auch, dass der Arbeitsplatz und die Existenz eines Menschen nicht gefährdet sein darf, wenn er sich nicht impfen lässt.

Über die solide Entwicklung des Ortskassenbestands zeigte sich Gans erfreut. Anders sieht es bei den Mitgliederzahlen aus. Corona erschwert deutlich die persönlichen Gespräche in den Betrieben, was sich in der Werbung neuer Mitglieder bemerkbar macht. „Wir müssen wieder mehr mit den Menschen in den Betrieben sprechen“, beschwor der Bevollmächtigte die Delegierten, „um in den Betrieben stark zu sein für zukünftige Aufgaben“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Geschäftsstelle habe hierzu ein Projekt aufgelegt zu den Themen Werben, Halten, Zurückholen. Mehrere Kommunikationsseminare für Vertrauensleute und Betriebsräte wurden bereits durchgeführt, um nachhaltiger mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen, über die Wichtigkeit einer starken Organisation und den Service der IG Metall zu informieren.

Birgit Adam, Gewerkschaftssekretärin der Geschäftsstelle, bietet auch im neuen Jahr weitere Seminare mit einem externen Kommunikationstrainer an, um die Vertrauensleute und Betriebsräte zu schulen und auf die Gespräche in den Betrieben vorzubereiten. Das Feedback der Delegierten, welche bereits geschult wurden, war überaus positiv und gewinnbringend nicht nur für gewerkschaftliche Angelegenheiten – das zeigte sich über Wortmeldungen während der Versammlung.

Mit einem anderen Projekt unter dem Titel „TBB 2023“ wurden Workshops zur Unterstützung bei der Anfang 2022 anstehenden Betriebsratswahl durchgeführt und werden auch im Januar und Februar noch fortgeführt. Hier soll es um die Themen Wahlkampf, Kandidatenvorstellung und die Erlangung einer hohen Wahlbeteiligung gehen.

Geschäftsstelle zieht um

Die momentane Arbeit der Geschäftsstelle stehe ganz im Zeichen des Umzugs auf den Ganter Campus auf dem Laurentiusberg in Tauberbischofsheim. „Überall stehen Kartons“, beschrieb Gans die Lage. Er rechnet damit, dass der Geschäftsbetrieb mit notwendiger EDV und zum Teil neuen Möbeln spätestens zum Jahresbeginn wieder voll im Gange sein wird. Zum ersten Februar 2022 wird es im selben Gebäude auch das neue Rechtsschutzbüro geben, was ein deutliches Zeichen der Bezirksleitung sei für die Wichtigkeit der Geschäftsstelle. Gans freue sich schon auf die Einweihungsfeier, die er mit seinem Team aufgrund der aktuellen Lage eher im Sommer plant.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Revision der Kasse wurde unter anderen durch die Delegierte Sabine Maurer durchgeführt und für in Ordnung befunden. Sie rief zur Entlastung der Geschäftsführung und des Ortsvorstands auf, welche einstimmig erteilt wurde.

Weiter ging es mit aktuellen Themen aus der Tarif- und Betriebspolitik der IG Metall. Es wurden neue Tarifverträge für die Bereiche Metall und Elektro verhandelt. Dabei konnten drei verschiedene Manteltarifverträge zusammengeführt und erfolgreich überarbeitet werden. Die Neuerungen sollen Anfang 2022 dann in Schulungen weitergegeben werden.

Das Tarifergebnis für die Sparte Holz und Kunststoff fiel mit einer Erhöhung des Entgelts von Plus 2,7 Prozent ab dem 1. April 2022, einer Corona Prämie von 385 Euro und einer weiteren Gehaltserhöhung in 2023 auch positiv aus. Für den Metallbau und die Feinwerktechnik konnte darüber hinaus ein Tarifabschluss erzielt werden mit einer beachtlichen Gehaltssteigerung von 3,6 Prozent, die auch für Azubis und dual Studierende gilt.

Ivan Curkovic von der Bezirksleitung freute sich über die tollen Tarifabschlüsse trotz der Pandemie. „Die Arbeitswelt ändert sich und wird sich weiter verändern. Unser Ziel ist es, die Arbeitswelt der Beschäftigten weiter zu verbessern und weiterzuentwickeln, so dass sie nicht unter der Transformation leiden müssen“, so Curkovic.

Ein hervorragendes Ereignis, um auch die Politik auf diese Herausforderungen aufmerksam zu machen, sei der bundesweite Aktionstag der IG Metall Ende Oktober gewesen. Unter dem Motto „Fairwandel“ waren über 50 000 Mitglieder in ganz Deutschland auf den Straßen, um ein starkes öffentliches Zeichen zu setzen. Allein die hohe mediale Aufmerksamkeit sei ein weiteres Mittel, um auf die Dringlichkeit der Angelegenheiten zu pochen.

Der neue Mindestlohn von zwölf Euro freue die Gewerkschaft, da es ein Zeichen in die richtige Richtung sei, jedoch sei das noch nicht genug. In vielen Branchen gebe es Tarifverträge, welche noch ein Einstiegsgehalt von unter zwölf Euro vorschrieben, was nicht mehr zeitgemäß sei. Hier gebe es weiterhin viel zu tun für die Gewerkschaften, stellte Curkovic fest.

Wanderpokal an Team Weinig

Das Highlight des Abends war die traditionelle Verleihung des Wanderpokals. Der Gewinner der begehrten Trophäe ist immer das Betriebsteam, bestehend aus IG Metall-Vertrauensleuten und Betriebsräten, mit der höchsten Anzahl an Neuaufnahmen für die IG Metall.

An der Spitze stand dieses Jahr am Ende das Team der Firma Weinig mit 46 Neuaufnahmen.

41 neue Metaller konnte die Firma Zippe gewinnen und sich damit den zweiten Platz ergattern.

Den dritten Platz belegten die Delegierten der Firma Grammer mit 36 neuen Mitgliedern. igm