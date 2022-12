Gewerbliche Mieten trotz Corona stabil

Wertheim. Die Corona-Pandemie hat Handel und Gewerbe erheblich belastet. Dennoch hat sich das gewerbliche Mietpreisniveau nur geringfügig verändert, wie aus dem aktuellen Mietspiegel für Gewerbeflächen der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken (IHK) hervorgeht.

Die IHK führt alle zwei Jahre eine Umfrage zum Mietpreisniveau von gewerblichen Flächen in der Region durch. Die Ergebnisse der jüngsten Befragung wurden im Gewerblichen Mietspielgen 2023/24 veröffentlicht. Dieser bietet einen Überblick über die Bestandsimmobilien von Einzelhandels-, Gastronomie- und weiteren relevanten Flächen.

Auch die Mietpreissituation für gewerbliche Flächen in Wertheim wird im Mietspiegel detailliert dargestellt. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Wertheim hat im Juni die örtlichen Betriebe aufgefordert, sich an der Umfrage der IHK zu beteiligen. Das Ergebnis für den Wirtschaftsstandort Wertheim zeigt, dass das Mietpreisniveau in allen abgefragten Flächenbereichen im Vergleich zur letzten Erhebung aus dem Jahr 2020 unverändert geblieben ist.

Insgesamt hat die Corona-Pandemie die Mietpreise in der gesamten Region Heilbronn-Franken nur wenig verändert. Die Rückmeldungen der teilnehmenden Einzelhändler, Hoteliers und Gastronomen zeigen, dass zwar etwa ein Viertel der Vermieter die gewerbliche Miete pandemiebedingt erhöht hat, der Umfang der Erhöhung sei jedoch gering gewesen. Aus der Umfrage ergaben sich Hinweise auf Geschäftsmodelle von Händlern und Gastronomen während der Pandemie. Demnach haben 23 Prozent der Befragten angegeben, dass sie während Corona Online-Bestellmöglichkeiten angeboten haben. Etwas weniger als die Hälfte der teilnehmenden Gaststätten-, Restaurant- und Hotelbetreiber hat eine Erweiterung der Außengastronomie beantragt, die in Teilen umgesetzt werden konnte. Die Gesamtausgabe des Gewerblichen Mietspiegels ist unter Eingabe der Dokumentennummer 4703472 auf der Homepage www.ihk.de/heilbronn-franken zu finden.