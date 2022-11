Gewehr und Munition gestohlen

Wertheim. In einer Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim ging es um ein Gewehr samt Munition, die einem Jäger in einem Wertheimer Ortsteil entwendet worden waren. Außerdem um eine nächtliche Verfolgungsfahrt der Polizei von Külsheim bis nach Umpfenbach (Kreis Miltenberg).

Wegen versuchter Erpressung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Dogenbesitzes verhängte die Richterin gegen einen 30-jährigen Mann, der früher in der Main-Tauber-Stadt wohnte, eine Gesamtstrafe von einem Jahr und zehn Monaten.

Im Februar 2021 hatte ein Jäger in einem Wertheimer Ortsteil nach der Jagd Gewehr und Munition vor dem Waffenschrank im Keller abgelegt, etwas gegessen und danach vergessen, Waffe und Munition einzuschließen. Am nächsten Tag waren diese verschwunden. Der Jäger zeigte das sofort der Polizei an.

Die Mieterin des Jägers erklärte auf Nachfrage, sie habe keine Ahnung, was passiert sei, kümmere sich aber darum. Später teilte sie mit, dass sie wisse, wo die Waffe ist. Die Mieterin ist die Freundin eines Bekannten des Angeklagten, und wie ihr Freund Polizei und Justiz bekannt.

Waffe zum Kauf angeboten

Am 25. Februar bot der Angeklagte dem Jäger die Waffe gegen 850 Euro zum Rückkauf an, der Jäger zahlte aber nicht. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Bekannte die Waffe entwendet, an einen Mann im Raum Weinheim/Mannheim verkauft hatte, und der Angeklagte sie zurückgekaufte. Nach seiner Festnahme offenbarte er das Versteck.

Ob gegen den Bekannten ein Strafverfahren lief, war in der Verhandlung nicht zu erfahren. Gegen den Jäger lief ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, und er zahlte 500 Euro Bußgeld ans Ordnungsamt der Stadt Wertheim. Jagdschein, Waffenbesitzkarte und Waffe gab er „von sich aus“ zurück.

Am 6. Oktober 2021, sechs Uhr, wollte in Külsheim eine Zivilstreife den PKW der Freundin des Angeklagten kontrollieren. Man wusste, dass der Beschuldigte öfter ohne Fahrerlaubnis damit unterwegs war. Am Steuer saß der Angeklagte.

Kokain dabei

Er startete den Motor und raste davon. Die Verfolgungsfahrt ging über den „Zigeunerstock“ nach Steinbach. Dort fuhr der Seat durch eine etwa zwei Meter breite Lücke zwischen einem quer gestellten Streifenwagen und einer Wand. Weiter ging’s mit stark überhöhtem Tempo nach Hundheim, Tiefental, Neunkirchen bis auf einen Baumstumpf in einen matschigen Waldweg auf Gemarkung Umpfenbach.

Die Flucht zu Fuß dauerte trotz der Dunkelheit nicht lange. Der verfolgende Polizist orientierte sich am Rascheln und verständigte die Kollegen. Der Angeklagte hatte 1.9 Gramm Kokain bei sich und erklärte in seiner Entschuldigung gegenüber den Beamten, er habe „nicht wieder in den Knast“ gewollt.

Etliche Vorstrafen

Der berufslose Mann ist vielfach vorbestraft (unter anderem Diebstahl, Drogen, Waffen, Körperverletzung), und sitzt zur Zeit in der JVA Darmstadt eine Strafe ab. Die zehn Monate sind in der jetzigen Gesamtstrafe einbezogen. Hinterher will der Beschuldigte eine Drogentherapie machen.

Die Richterin erklärte: „Gott sei Dank ist Ihnen bei der Flucht niemand vors Auto gelaufen, und vielleicht erlebe ich es noch, dass Sie vor meiner Pensionierung ein straffreies Leben beginnen.“ goe