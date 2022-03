Gewaltige Stimme der Partnerschaft

Eine Stimme der Städtepartnerschaften schweigt: Bei vielen Wertheimern herrscht Trauer über die Nachricht aus Huntingdon, dass Malcolm Lyons am 3. März plötzlich und unerwartet im Alter von 71 Jahren gestorben ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim/Huntingdon. Seit 2001 hatte Malcolm Lyons den Vorsitz der Huntingdon & Godmanchester Twinning Association (HGTA, Partnerschaftsvereinigung) in England inne, den er damals von Doug Christison übernommen hatte. Über 20 Jahre lang setzte er sich in dieser Funktion mit viel Herzblut für die Realisierung des völkerverbindenden Partnerschaftsgedankens ein.

Trauer um Malcolm Lyons: Der Vorsitzende der Partnerschaftsvereinigung in Huntingdon ist überraschend im Alter von 71 Jahren gestorben. © von Lindern

Wie David King von der HGTA und Klaus von Lindern von der Internationalen Partnerschaftvereinigung Wertheim betonen, habe Lyons mit immer wieder neuen Ideen versucht, Verbindungen zwischen verschiedenen Einrichtungen der Kommunen, Einzelhandelsorganisationen, der Partnerschaftsvereine und der Schulen aufzubauen und zu stärken. Junge Menschen zusammenzubringen wie bei den Jugendkultur- und Jugendsportveranstaltungen und gegenseitige Familienferien zu organisieren sind Ideen, die er gerne umgesetzt sah.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um auf den Verein aufmerksam zu machen und Mittel für Partnerschaftsaktivitäten aufzubringen, organisierte der nun Verstorbene die Teilnahme der HGTA an verschiedenen lokalen Veranstaltungen wie der „Riverside Gala“, dem Weihnachtsmarkt oder Events in der Commemoration Hall. Mit seiner Frau Patricia (Trish) und anderen Vereinsmitgliedern nutzte er jede Möglichkeit, um für die Partnerschaft zu werben.

„Seine Meinung und sein Rat, seine Stimme werden nicht nur in Huntingdon und Godmanchester vermisst werden. Auch in Wertheim und den anderen Partnerstädten denken wir an diesen überzeugten Partnerschaftsaktivisten in Trauer und Dankbarkeit, betonen King und von Lindern. Sie möchten die Partnerschaftsarbeit in Lyons Sinne fortsetzen.