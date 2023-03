Gewagte Stunts sorgen in Bestenheid für Nervenkitzel

Wertheim. Auf eine spektakuläre und aufregende Familien-Entertainmentshow dürfen sich Interessierte Wertheim am Samstag und Sonntag, 8. und 9. April, jeweils um 14 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers Kraft in Bestenheid freuen. Die Gebrüder Frank versprechen ihrem Publikum 90 Minuten lang „Aktion total“, qualmende Räder, fliegende Autos, für Nervenkitzel sorgende Motorrad-Einlagen, einzigartige Artisten und Monster-Trucks.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Power, Tempo, Risiko – gekonnt, aber gewagt und voller Spannung“ lautet das Motto der Show. Dabei gibt es technisch anspruchsvolle Sprünge und Balance-Akte auf dem Lenker des Motorrads oder des Quads zu sehen.

Der 24-jährige Stuntman Francesco Frank wurde im französischen Toulouse an einer Stuntschule ausgebildet. Er zeigt Tricks mit den bis zu sieben Tonnen schweren Monster-Trucks „Bulldog“ und „Car Killer“. 2014 doubelte er in der Serie „Alarm für Cobra 11“ in einem Pkw auf zwei Rädern und „heizte“ dabei im Monster-Truck über die Autobahn.

Mehr zum Thema Verlosung der Fränkischen Nachrichten Qualmende Räder, fliegende Autos und noch viel mehr Mehr erfahren Neuer Charakter Elin «Sesamstraße» bekommt Bewohnerin mit Rollstuhl Mehr erfahren Verkehr Risiken mit Lastenrädern sind nicht zu unterschätzen Mehr erfahren

Die Show findet nach Angaben der verantwortlichen bei jeder Witterung statt. Weitere Informationen gibt es unter www.show-entertainment.eu im Internet.