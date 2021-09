Gesprächskozert  über die Musik im Judentum in der Wertheimer Stiftskirche

Wertheim. Der Kulturkreis Wertheim veranstaltet am Samstag, 25. September, um 19 Uhr, in der Stiftskirche ein Gesprächskonzert mit Prof. Dr. Jascha Nemtsov (Klavier) über das Thema Musik im Judentum. Dies ist der Beitrag des Kulturkreises Wertheim zum Jubiläum „321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ohne Musik ist das Ausüben der jüdischen Religion undenkbar. Religion und Musik sind im Judentum so eng miteinander verwachsen, dass in der Synagoge fast nur singend gelesen und gebetet wird. Aber auch im jüdischen Alltag spielte die Musik traditionell eine wichtige Rolle.

Jascha Nemtsov. © Ruth Sigurdardóttir.

Jüdische Musikfolklore – jiddische und sephardische Volkslieder und natürlich Klezmer, diese einzigartige Instrumentalmusik der osteuropäischen Juden, – wurde später neben den synagogalen Gesängen zur Inspirationsquelle für viele Werke jüdischer Komponisten

Jascha Nemtsov, Prof. Dr. phil. habil., ist Pianist und Musikwissenschaftler sowie unter anderem Professor für Geschichte der jüdischen Musik an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und Akademischer Direktor der Kantorenausbildung des Abraham Geiger Kollegs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seine weltweite Konzerttätigkeit umfasste Solo-Programme ebenso sowie Auftritte mit Kammermusikpartnern wie David Geringas, Tabea Zimmermann oder Kolja Blacher. Inzwischen hat er fast 40 CDs veröffentlicht. 2018 erhielt er den Opus Klassik für die CD-Anthologie mit Klavierwerken von Vsevolod Zaderatsky. Auf dem Programm stehen Werke von Juliusz Wolfsohn (1880–1944), Joseph Achron (1886–1943), Bernhard Sekles (1872–1934), Joachim Stutschewsky (1891–1982) und Franz Liszt (1811–1886). Informationen unter www.kulturkreis-wertheim.de. Verbindliche Kartenbestellung bei Stefan Blido, Telefon 09342/857966, Email: blido@t-online.de