Geschwister Luise und Leopold Braun erfolgreich

Wertheim. Luise und Leopold Braun nahmen am 63. Schülerwettbewerb des Landtags Baden-Württemberg „Komm heraus, mach mit“ teil, haben unterschiedliche Aufgaben bearbeitet und dabei jeweils einen hervorragenden zweiten Platz erreicht. Für diese besondere Leistung überreichte Schulleiter Reinhard Lieb, Schulleiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, den Geschwistern die Urkunde, ein Buchpräsent und Gutscheine für eine Baumpflanzaktion von „plant for the planet“.

AdUnit urban-intext1

„Komm heraus, mach mit.“ lautet das Motto des Schülerwettbewerbs des Landtags von Baden-Württemberg zur Förderung der politischen Bildung, bei dem Schüler ab 13 Jahren zu brisanten politischen Themen Stellung nehmen können.

Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Leute auf Politik neugierig zu machen, sie zu kritischem und tolerantem Engagement für die Demokratie anzuspornen. Zu den vielen vorgegebenen Themen können die Schüler auf verschiedene Weise teilnehmen, beispielsweise mit einer Facharbeit, einer Reportage oder auch einem Song oder Filmclip. Die Geschwister Luise (Klasse 9) und Leopold Braun (Jg 1) fühlten sich vom Wettbewerb angesprochen. Angeregt durch ihren Vater sammelten sie auf einer Reise nach Sylt erste Ideen für ihre jeweiligen Arbeiten.

Luise entschied sich für einen Song. „Ein klitzekleiner Virus macht großen Zirkus“ heißt es in einer Strophe ihrer selbst getexteten und komponierten Musik. „So smile again“ lautet der Titel ihres gelungenen und prämierten Raps, in welchem sie sich Gedanken über den Corona-Virus und die Folgen auf die Menschen macht. Ein zweiter Platz war ihr mit diesem Song sicher.

AdUnit urban-intext2

Ihr Bruder Leopold entschied sich für eine Facharbeit zum Thema „Roboter statt Mensch? - Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz.“ Den Schwerpunkt seiner Arbeit legte er auf das deutsche Gesundheitswesen und erreichte mit dieser kompetenten und von großem Sachverstand geprägten Arbeit durchaus die wissenschaftliche Ebene.

Warum macht man an diesem Wettbewerb mit? Einfach mal etwas ausprobieren, Erfahrungen sammeln, meinte Leopold auf diese Frage. „Es bietet ja auch die Möglichkeit, in einen Beruf reinzuschauen. Eine Berufsorientierung also“, ergänzte er noch.

AdUnit urban-intext3

Beide bekamen nun von Reinhard Lieb im Beisein der begleitenden Lehrkräfte Anne Hennicke und Michael Kropp ihre Urkunden überreicht und wurden für ihre großartigen qualitätvollen Arbeiten gelobt.

AdUnit urban-intext4