Geschmack des Publikums getroffen

Bronnbach. Bei der Auftaktveranstaltung der neuen Veranstaltungsreihe „Blasmusik am Sonntag“ im Kloster Bronnbach spielte die Musikkapelle Dienstadt über eineinhalb Stunden lang zumeist böhmisch-mährische Melodien erklingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem sonntäglichen Gottesdienst in der Klosterkirche sorgten die Dienstadter Musikanten unter der musikalischen Leitung von Johannes Hauck im Abteigarten für Unterhaltung. Das harmonische Spiel der 15 Musikerinnen und Musiker war weithin zu hören.

Susanne Fink moderierte charmant kommentierend und pointiert an wichtigen Stellen. Zur Eröffnung drückte sie die Freude der Musikkapelle aus, sich zum Auftakt der Veranstaltungsreihe präsentieren und eben Blasmusik zum Besten geben zu können. Dafür habe die Kapelle besonders viel geprobt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den Vorträgen war die musikalische Begeisterung der Aktiven zu spüren. Manche Zuhörerinnen und Zuhörer waren gezielt wegen des Konzerts nach Bronnbach gekommen, andere waren einfach unterwegs und ließen sich von der Musik aus dem Abteigarten vereinnahmen, blieben eine Weile oder auch bis zum Ende. „Mittags um eins ist die Welt noch in Ordnung“, kommentierte die Moderatorin treffend. Die Kapelle aus dem Tauberbischofsheimer Stadtteil agierte mal schmissig und dann wieder dezent interpretieren – ganz nach dem Geschmack der Zuhörer. Manchmal sah man auch Eltern mit kleinen Kindern sich im Tanze drehen,

Eine Stimme aus dem Publikum meinte mit dem Blick auf das monatelange Fehlen solcher Veranstaltungen, es sei „schön, dass es jetzt wieder solche Musik gibt“. Eine andere meinte, „die spielen schön, der Opa hätte „sauber“ gesagt“.

Die Musikkapelle Dienstadt bot bei ihren musikalischen Spaziergängen schneidige Klänge bei Stücken wie der „Emma-Polka“, dem Walzer „Ewig Verein“, der „Schankbursch’n Polka“ oder „Im Bräustüberl“. Auch Lieder wie „Böhmische Nacht“, „Mondlicht Polka“, „Daheim in Böhmen“ oder „Weinkeller Polka“ kamen gut an. Die Musizierenden entzückten mit einem abwechslungsreichen Programm mit wechselnden musikalischen Knalleffekten. Es gab auch Wechsel der musikalischen Stile. So folgte auf einen zwischenzeitlich eingefügten moderneren musikalischen Teil unter der Rubrik „James Last“ etwas Ruhigeres, die Pop-Ballade „You raise me up“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Moderatorin ermunterte die Zuhörer, auf die gedankliche Reise vom Kloster Bronnbach in das Berchtesgadener Land zum Königssee mit dem Ziel „Am Malerwinkl“ mitzugehen, oder verwies auf die danach folgende „schöne Polka Mährische Gedanken“. Mit im musikalischen Angebot waren auch „In de Griam“ und die „Kiri-Polka“. Insgesamt bot die Musikkapelle einen schönen Querschnitt feiner Blasmusik und bewies in fröhlicher Atmosphäre, dass sie in unterschiedlichen Stilrichtungen versiert ist.

In einer kleinen Pause gab es aus dem Publikum die Frage an die Musizierenden, ob man sich denn auch einen Titel wünschen dürfe. Dies wurde bejaht, sofern die beiden Anfragenden dazu tanzen würden. Beide Seiten wurden flugs handelseinig und so erklang als Zugabe „Böhmischer Traum“ und ein Paar schwebte tanzend über das Grün. Der Beifall war den Akteuren auch hier gewiss. Die erste „Blasmusik am Sonntag“ wurde mit einem großen Schlussapplaus bedacht. hpw