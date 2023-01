Geschäftsführer von Verein in Külsheim verurteilt

Külsheim/Wertheim. Ein gemeinnütziger Verein in Külsheim wirbt mit der Hilfe bei Drogen- und Alkoholabhängigkeit und bietet unter anderem das Erlernen des Umgangs mit Finanzen an. Zwei Geschäftsführer des Vereins bestrafte jetzt das Amtsgericht Wertheim wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 39 Fällen im Zeitraum von 2016 bis 2020. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 157 000 Euro. Der eine Beschuldigte erhielt eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten, unter Bedingungen auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Gegen den anderen, inzwischen ehemaligen Geschäftsführer erging ein Strafbefehl über 120 mal 40 Euro.

