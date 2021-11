Gesangverein Bettingen: Manfred Decker bekam Ehrenmitgliedschaft verliehen

Bettingen. 36 Mitglieder des Gesang-vereins 1867 Bettingen kamen zur Jahreshauptversammlung in die Mainwiesenhalle Bettingen.

Die Anwesenden waren im Vorfeld doch sehr gespannt, ob sich bei den anstehenden Vorstandswahlen zwei Freiwillige finden, die das Amt des Vorsitzenden und des Kassenwarts bei entsprechendem Wählervotum annehmen würden, zumal der bisherige Vorsitzende Roland Beck angekündigt hatte, seine Amtszeit nach zehn Jahren zu beenden.

Nach der Begrüßung gedachten die Anwesenden in einer Schweigeminute fünf Mitglieder, die in den vergangenen beiden vergangenen Jahren gestorben sind.

Freuen durften sich schließlich elf Vereinsmitglieder über eine Ehrung an diesem Nachmittag. Eine besondere Freude war es für den Präsidenten des Sängerbundes, Wolfgang Runge, in seiner Laudatio Rolf Beck für dessen 65-jährige imposante Sangesleistung im Bettinger Chor seitens des Badischen Chorverbandes würdig zu ehren. Dem schloss sich der Vorsitzende des Bettinger Gesangvereins an und übergab seinem Onkel, „diesem wunderbaren Tenor“, ein „deftiges“ Präsent. Zehn weitere Mitglieder durften für ihre langjährige und fördernde Mitgliedschaft im Verein die Urkunde und ein passendes Präsent entgegennehmen.

70 Jahre gehören Ilse Kemedinger und Irmgard Diehm dem Verein an. Für ihre 65-jähre Mitgliedschaft konnten Gerlinde Strauß und Dieter Nenner geehrt werden. Bereits 50 Jahre halten Resi Töpfer, Margot Walenschka und Rolf Arnold dem Verein die Treue. Und auch Svenja Ivezic, Werner Wießmann und Manfred Decker gehören schon 25 Jahre dem Verein an.

Manfred Decker, der auch drei Jahre als Zweiter Vorsitzender im Verein tätig war, wurde von der Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft verliehen, wofür er in Abwesenheit mit den Urkunden und einem Präsent gewürdigt wurde.

Nachdem der Vorsitzende sowie der Chorleiter die wenigen Ereignisse des Jahres 2020 infolge der Corona-Krise vorgetragen hatten, wurde der geschäftsführende Vorstand nach dem positiven Kassenbericht von Andrea Weimer durch das einstimmige Votum der Mitglieder entlastet. Die Kassenprüfer Ilsode Walter und Ursula Schwab bestätigten zuvor eine korrekte Kassenführung.

Spannend sollte sich die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes gestalten, die der Wahlleiter Ralf Tschöp bis zur Wahl des Vorsitzenden erfolgreich leitete.

Nachdem Roland Beck als bisheriger Vorsitzender nochmals bekanntgab, seine Amtszeit zu beenden, folgte nach großem Schweigen der Anwesenden ein zaghafter Wahlvorschlag, der an das Neumitglied Thomas Kraft gerichtet war. Dieser lehnte ab, zumal er schon zwei Vorstandsposten innehat. In der nachfolgenden Erörterung ließ sich der bisherige Vorsitzende zu einer Wiederwahl überreden, wobei dieser seine Zustimmung daran knüpfte, dass auch der bisher fehlende Posten des Kassenwarts im Vorstand besetzt wird. Die Schriftführerin Andrea Weimer hatte diese Amtsgeschäfte kommissarisch inne.

Dankbar waren dann alle, als Stefan Weiss als langjähriges, förderndes Mitglied seine Zustimmung zur Wahl des Kassiers signalisierte. Zügig verliefen dann die folgenden Abstimmungen. Birgit Schleßmann und Andrea Weimer wurden als zweite Vorsitzende und als Schriftführerin bestätigt. Dem Beirat gehören wieder Brunhilde Kraft, Hildegard Kempf, Manfred Friedrich, Peter Weimer und Gertraud Arnold an.

Nachdem nur ein Termin (Ständchen beim Maibaumaufstellen) wegen der Corona-Lage konkret benannt werden konnte und keine Anträge eingegangen waren, endete die zweistündige Versammlung nach einem erleichterten Chorgesang mit zwei Liedern und einer Zugabe. gvb