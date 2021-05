„Alle kennen uns hier. Wir sind im Mittelpunkt der Straße und gehören hier zum Inventar. Unsere Nachbarn sind alle lieb“, schwärmen Gertrud und Karl Horn von der Wohnung, in der sie nun seit 41 Jahren gemeinsam leben. Vor 60 Jahren, am 6. Mai 1961, gab sich das Ehepaar in Niklashausen das Ja-Wort und feiert damit heute das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Gertrud Horn wurde 1938 in

...