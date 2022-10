Gerresheimer steigert in drittem Quartal Gewinn

Bettingen. Die Gerresheimer AG, die in Bettingen mit einer Produktionsstätte vertreten ist, meldet für das dritte Quartal ein starkes Wachstum. Der Umsatz sei um 17,4 Prozent gestiegen, „worin sich die starke Kundennachfrage, die führende Marktposition und der anhaltende Erfolg der High Value Solutions widerspiegeln“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das bereinigte Ergebnis (Adjusted Ebidta) ist demnach um 16 Millionen Euro auf 91 Millionen Euro gestiegen. Bei der Bewertung der Zahlen muss allerdings berücksichtigt werden, dass sie wegen der hohen Inflation nur bedingt aussagekräftig sind.

Begehrte Glasfläschchen

Der Geschäftsbereich „Primary Packaging Glass“, zu dem das Werk in Bettingen gehört, steigerte laut Pressemitteilung sein Wachstum deutlich um 24,5 Prozent. Treiber hierfür sei unter anderem die „anhaltend starke Nachfrage“ nach RTF Vials (Fläschchen) gewesen, die in Bettingen gefertigt und beispielsweise für die Abfüllung von Impfstoff verwendet werden. Das bereinigte Ergebnis stieg um 18,9 Prozent, auch wegen „nachhaltiger Preiserhöhungen“.

Auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten erklärte Pressesprecher Ueli Utzinger, dass das Bettinger Werk für den Konzern „wichtiger Standort für die Produktion von High Value Solutions wie beispielsweise Fläschchen für die Pharmaindustrie“, sei.

Kapazitäten ausgebaut

Um die Fertigung von Glas-Vials, insbesondere zur Abfüllung von Impfstoffen, zu erhöhen, habe man seit Anfang des Jahres in den Standort investiert. „Damit haben wir unsere weltweiten Vial-Kapazitäten signifikant ausgebaut und sind für die stetig steigende Nachfrage nach Vials bestens gerüstet“, so Utzinger.

Aktuell beschäftige man in Wertheim rund 140 Mitarbeitende und sei weiter auf der Suche nach Fachkräften. wei