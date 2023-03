Gerichtvtagte in Wertheim: Streit endete mit Stich in die Achsel

Wertheim. In einer Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim geht es um gefährliche Körperletzung. Ein 24-jähriger Mann hatte in Bestenheid nahe einer Tankstelle bei einem Streit seinem Gegner mit einem Messer in die linke Achsel gestochen.

Der Angeklagte räumte den Vorwurf ein und sprach von „eigener Dummheit“. Der Geschädigte fehlte ohne Entschuldigung als Zeuge. Mit Zustimmung aller Beteiligten hätte seine polizeiliche Aussage verlesen werden können. Doch der Pflichtverteidiger aus Tauberbischofsheim legte Wert auf eine direkte Befragung.

So wurde die Verhandlung unterbrochen. Fortsetzung ist Anfang April mit erneuter Ladung des Zeugen und eventueller Vorführung durch die Polizei.

Die Tat ereignete sich im Juli 2022 kurz nach 20 Uhr. Der Angeklagte und seine Freundin waren auf dem Rückweg von der Tankstelle, wo sie Tabak gekauft hatten, zu ihrem Wohnblock. Sie begegneten dem 30 Jahre Mann, der „in der gleichen Ecke“ wohnt.

Der Beschuldigte sprach den 30-Jährigen an und verlangte von diesem, seinen 17-jährigen Bruder in Ruhe zu lassen. Die verbale Auseinandersetzung mit Beleidigungen eskalierte. Der 30-Jährige soll gedroht haben, den Bruder aus dem Fenster zu werfen. Das gegenseitige Schubsen artete aus, und es folgte der Messerstich. Die Polizei, zufällig in der Nähe, nahm den Angeklagten fest.

Der Mann ist vorbestraft und hat mehrere Tausend Euro Schulden. Zum Tatzeitpunkt stand er unter Bewährung und machte einen Drogenentzug. Nach eigener Erklärung hatte er das Messer bei sich, weil er schon öfter „Probleme mit Leuten“ hatte. Den Geschädigten habe er seit dem Vorfall nicht mehr gesehen.

Gegen diesen erging ein Ordnungsgeld von 200 Euro. Zudem muss er die durch sein Fernbleiben entstandenen zusätzlichen Kosten tragen.

Die Bewährungszeit des Angeklagten ist inzwischen abgelaufen. Der Verteidiger beantragte, zum nächsten Termin das Bewährungsbuch mit den Einträgen über den Ablauf anzufordern. goe