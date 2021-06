Gericht stellt Verfahren ein

Wertheim. Ein langer, immer wieder aufgeflammter Streit zwischen einer Frau und dem Vater ihrer zwei Kinder mündete in einer Anklage der Staatsanwaltschaft wegen Bedrohung der Frau mit dem Tod und Sachbeschädigung (vier zerstochene Autoreifen). Nun verhandelte das Amtsgericht Wertheim.

Die Frau stellte als Zeugin bei Gericht die Situation am Tattag weniger dramatisch dar, als damals der Polizei berichtet wurde. Auch hat der Angeklagte den Reifenschaden durch Geldzahlung inzwischen beglichen. Angesichts der weiter bestehenden besonderen Beziehung des Paares machte die Richterin den Vorschlag, das Verfahren gegen Ableistung von zehn Stunden gemeinnütziger Arbeit vorläufig einzustellen. Staatsanwaltschaft und Beschuldigter stimmten zu, und so erging entsprechender Beschluss. Um die Durchführung der Auflage kümmert sich der Bezirksverein für soziale Rechtspflege in Mosbach. Ist sie erfüllt, erfolgt endgültige Einstellung.

Als im Februar die Meldung vom erneuten Streit des Paares einging, schickte die Polizei zwei Streifen. Der Angeklagte war inzwischen nicht mehr vor Ort. Die Nachfrage der Beamten ergab, dass er extrem aggressiv gewesen sei. Er habe gedroht, die Frau vom Balkon zu stoßen. In der Verhandlung räumte der Beschuldigte den Streit und die anschließende Sachbeschädigung ein, die Drohung habe er jedoch nicht ausgesprochen. Die Frau sagte, die Auseinandersetzung habe sich vor dem Haus abgespielt. Eine direkte Bedrohung verneinte sie. Drohungen seien über WhatsApp gekommen: Das Leben zur Hölle machen, den Kopf entfernen, ins Grab bringen. Sie habe jedoch keine Angst, dass er sie umbringt, eher, dass er sie verletzt.

Der Angeklagte ist vielfach vorbestraft, die letzte Tat liegt fünf Jahre zurück. Vor drei Jahren wurde er aus der Haft entlassen. Die Richterin gab der Hoffnung Ausdruck, dass die „schlechten Zeiten“ vorbei sind. goe

