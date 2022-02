Gericht bestätigt Allgemeinverfügung

Main-Spessart-Kreis. Nachdem die Zahl unangemeldeter Versammlungen auch im Landkreis Main-Spessart deutlich gestiegen ist, hatte das Landratsamt am 17. Januar eine Allgemeinverfügung erlassen, um die Rahmenbedingungen dafür festzulegen. Darin sind etwa die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (medizinische Gesichts- oder FFP2-Maske) und der stationäre Verbleib der Versammlung an einem Ort vorgeschrieben. Gegen diese Beschränkungen wurde am Freitag von einer Privatperson aus dem Landkreis vor dem Verwaltungsgericht Würzburg Eilrechtsschutz eingelegt. Dieser hatte jedoch keinen Erfolg, die Allgemeinverfügung hat weiterhin Bestand. Das Gericht bestätigte die Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung im Rahmen des Eilrechtsschutzes. Es sah die in der Allgemeinverfügung aufgeführten Beschränkungen grundsätzlich als geeignet, dem aktuell in Main-Spessart erhöhten Infektionsrisiko (das insbesondere durch die rasante Verbreitung der Omikronvariante gegeben ist) zu begegnen, ebenso wie den Gefahren für die Gesundheit und das Leben Einzelner, die sich auch verkehrsbedingt ergeben können, so das Landratsamt.

