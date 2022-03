Gerhard Albrecht gibt den Vorsitz ab

Vockenrot. 30 Jahre lang war Gerhard Albrecht Mitglied und Vorsitzender des Stadtteilbeirats Vockenrot. Zum 31. März verlässt er das Gremium auf eigenen Wunsch hin. Dies gab er in der Sitzung des Stadtteilbeirats am Mittwoch in der Mehrzweckhalle bekannt.

Nachfolger soll der bisherige stellvertretende Vorsitzende Siegbert Flicker werden. Als neue stellvertretende Vorsitzende hat man die bisherige Schriftführerin Mona Schleßmann vorgesehen. Sie soll in Personalunion auch Schriftführerin bleiben. Die Wahl muss noch vom Gemeinderat in der Sitzung am 21. März bestätigt werden.

Die Wahl Flickers und Schleßmanns wurde auch von den Bürgern, die in der Sitzung dabei waren, unison befürwortet. Am Dienstag, 10. Mai, um 17.30 Uhr soll Gerhard Albrecht durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sowie den geehrt und die neuen Vorsitzenden in ihre Ämter eingeführt werden.

Intensives Engagement

Gemeinderat Patrick Schönig würdigte Albrecht für sein langes sowie intensives Engagement und dankte ihm im Namen des gesamten Gremiums. Stadtteilbeiratsvorsitzender zu sein, sei noch schwieriger als Ortsvorsteher. Man habe als Stadtteil keine eigene politische Vertretung in der Stadt und müsse für jeden Wunsch Klinken putzen. Vockenrot habe heute etwa 600 Einwohner und sei damit größer als so manche Wertheimer Ortschaft, betonte Schönig. Der Stadtteil wachse weiter, wie sich beispielsweise am Neubaugebiet zeige.

In der Sitzung des Stadtteils Vockenrot notiert Wie in der Sitzung des Stadtteilbeirats Vockenrot erklärt wurde, erfolgt die Erschließung weiterer Bauplätze im örtlichen Neubaugebiet voraussichtlich in den Jahren 2023/24. Gesucht wird in dem Stadtteil jemand, der die monatliche Kontrolle des „Laiendefibrillators“ (AED) an der Mehrzweckhalle übernimmt. Aus Reihen der Zuhörer wurde nach dem Sachstand der Bushaltestelle bei der Einfahrt zum Neuhof gefragt. Wie Stadtteilbeiratsvorsitzender Gerhard Albrecht sagte, fordere man seit fünf Jahren dafür Mittel. Gemeinderat Patrick Schönig erklärte, im aktuellen Haushalt seien 5000 Euro für Planung und Straßenbauarbeiten für das Schild eingestellt. Die Haltestelle werde wahrscheinlich noch dieses Jahr umgesetzt. Enttäuscht zeigten sich Bürger und Stadtteilbeiräte darüber, dass eine Verlegung des Ortsschilds um 50 bis 70 Meter Richtung Nassig von den Fachbehörden abgelehnt wurde. Durch die Verlegung sollte der Schulweg für Kinder aus dem Neubaugebiet sicherer gemacht werden. Die Ablehnung wurde damit begründet, dass die Schüler für ihren Weg zur Haltestelle einen Feldweg nutzen. Ein solcher berechtige rechtlich nicht zur Verschiebung des Ortsschilds. Abgelehnt worden ist auch der Antrag auf einen Fußgängerüberweg im Bereich Untere Gasse zur Treppe, da dies keine signifikante Gefahrenstelle sei. Schönig informierte, dass der Oberbürgermeister Gespräche mit dem Regierungspräsidium Stuttgart zur Einführung von 30er-Zonen in verschiedenen Teilen der Kreisstadt führe, unter anderem in Vockenrot. Weiter informierte der Gemeinderat und Lehrer am Beruflichen Schulzentrum Wertheim (BSZ), dass ab Sommer 2023 rund 300 bis 400 Schüler des kaufmännischen Bereichs des BSZ das Gebäude der Grundschule Reinhardshof nutzen werden inklusive Nutzung des Sportgeländes. Grund sind die umfassenden baulichen Maßnahmen am BSZ. Die meisten Schüler kämen per Pkw. Parkraum werde geschaffen. Dennoch werde es zu Beginn nicht ganz ohne Reibereien gehen, verwies Schönig auf mögliches Konfliktpotenzial. Man sei hier stets für Gespräche offen, um gute Lösungen für Schule und Einwohner zu finden. Ein Bürger gab dem Stadtteilbeirat mit auf den Weg, dass mehr Alt- und Neubürger unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft für einen ehrenamtlichen Einsatz im Ort, etwa für die Ortsbildpflege, motiviert werden sollten. bdg

In der Zeit von Albrecht als Vorsitzender seien viele wichtige Themen behandelt worden, betonte der Redner weiter. „Das Dauerprojekt Mehrzweckhalle und Haus der Vereine, Verkehrsthemen, Friedhof, Zusammenarbeit der Stadtteile auf der Höhe“, zählte Schönig auf. Hinzu komme das Tagesgeschäft wie etwa die Organisation der Grünpflege. Dies sei für Stadtteile schwieriger, da diese kein eigenen Grünflächenbudget haben.

Der neuen Führung des Gremiums sprach Schönig seine besten Wünsche aus. „Sie haben starke Lobbyisten für Vockenrot im Gemeinderat“, sagte er zu. Man wolle gemeinsam den Stadtteil, der eigentlich ein Dorf sei, voranbringen.

Auch Gemeinderätin Marlise Teicke sprach Albrecht Anerkennung aus. Sie und alle anderen Anwesenden dankten ihm mit einem kräftigen Applaus.

Gerhard Albrecht blickte auf 2021 zurück. In diesem Jahr habe der Stadtteilbeirat weder öffentlich noch nichtöffentlich getagt. In Besprechungen von jeweils weniger als einer halben Stunde im öffentlichen Raum, jedoch meist aber am Telefon, habe man die Aufgaben abgehandelt. Im Umlaufverfahren wurden neun Anhörungen und Bauangelegenheiten bearbeitet.

Einzelrasenurnengräber

Weiter informierte Albrecht über die geplanten Einzelrasenurnengräber auf dem Vockenroter Friedhof. Neben den Informationen der Stadtverwaltung hatte sich das Gremium als Entscheidungsgrundlage die Grabstätten in Sachsenhausen, Reicholzheim und Bettingen angesehen. Als Standort für die neuen Gräber entschied man sich für den Bereich zwischen der Aussegnungshalle und der Abfallbox. Dort sind aktuell noch Einzelurnengräber vorhanden, die nach und nach aufgelassen werden. Die Gesamtfläche des neuen Grabfelds beträgt etwa 250 Quadratmeter.

Die genaue Gräberzahl konnte Albrecht noch nicht nennen. Pro Grab wird es eine 20 mal 20 Zentimeter große Steinplatte geben, auf der derName des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbedatum stehen werden. Abgelehnt hatte das Gremium die ursprüngliche Idee, statt der Platten am Grab scheckkartengroße Plaketten an einem Baum am Grabfeld anzubringen.

Die Stadt Wertheim hatte als Standort für das Grabfeld den Halbkreis am Mahnmal vorgeschlagen. Albrecht erklärte, damit sei der Stadtteilbeirat nicht einverstanden gewesen. Als Grund nannte er die zu kleine Fläche. Zudem würde durch ein Grabfeld dort Platz verbraucht, den man für Gedenkveranstaltungen wie am Volkstrauertag vor dem Mahnmal brauche.

Zum vorläufigen Sanierungsabschluss der Mehrzweckhalle sagte der Vorsitzende, dass die Fliesen- und Malerarbeiten abgeschlossen sind. Der zweiteilige Wandschrank in Furnier Eiche hell wird in spätestens zwei Wochen von der Firma Mayer montiert. Im Schrank wird die evangelische Kirchengemeinde einen abschließbaren Teil erhalten. Den restlichen, unverschlossenen Platz wird mit Material für den Hausmeister gefüllt. Offen sind noch der Bodenbelag im Raum eins (mit Theke) und die gedämmte Trapezblechbedachung.

Am Dach der alten Schulgebäude wurden verrutschte und defekte Ziegel festgestellt. Zudem gibt es dort ein Marderproblem.

Nun sollen Mittel für eine neue Dacheindeckung in die Hausmittelanforderungen aufgenommen werden.