Waldenhausen. „Wer etwas sagen möchte, ruft Waldenhausen“, so die Erklärung des Ortsvorstehers Gerrit Lang zu den Regeln der ersten öffentlichen Ortschaftsratssitzung in virtueller Form. Über 40 Waldenhäuser folgten der Sitzung an den Bildschirmen, etwa zehn waren unter Einhaltung der Corona-Regeln in die Mehrzweckhalle gekommen. Auch wenn alle froh waren, wie die Technik funktioniert, ist für Lang klar: „Wir machen das nur so lange, bis wir uns wieder live treffen dürfen.“ Auf diesem Weg konnten etliche wichtige Punkte besprochen und vorangebracht werden.

Zunächst ging Lang auf die Pandemielage ein. Nach einer städtischen Veranstaltung im Herbst habe die Inzidenz in Waldenhausen zwischenzeitig bei 1750 gelegen. Er freue sich, dass alle Infizierten recht glimpflich durch die Erkrankung gekommen seien.

Als ersteres größeres Thema stand die „Flächenentwicklung durch Innenentwicklung“ im Vordergrund. Hier können Fördergelder bis zu 23 500 Euro abgerufen werden, um Ideen für die Nutzung alter Gebäude im Ortskern zu entwickeln. Wie Armin Dattler, Fachbereichsleiter Stadtplanung bei der Stadt Wertheim, erläuterte, gehe ein Fragebogen an alle Haushalte. Verbindlichkeit werde durch das Ausfüllen natürlich nicht hergestellt.

Kostenlose Beratung

Wer teilnimmt, kann sich mit seinem Vorhaben kostenlos bei einem Architekturbüro beraten lassen. Es gehe um eine Konzeption für die Ortschaft, Gelder für private Bauherren seien nicht vorgesehen. Bei einer guten Vorbereitung sei es aber möglich, eventuell in andere Sanierungsförderprogramme zu kommen. Dattler legte dar, dass die topografische Lage Waldenhausens keine weitere Ausdehnung für Neubaugebiete zulasse und deshalb die Konzentration auf den Altbestand so wichtig sei. „Es kann keine Idee zu verrückt sein“, forderte Ortschaftsrat Ralf Herr seine Mitbürger zur kreativen Teilnahme auf.

Ein Schwerpunktthema der Sitzung war die geplante Nahwärmeversorgung für das Neubaugebiet „Felderflur“. Stefan Wolf von den Stadtwerken stellte das Konzept und seinen hohen ökologischen Nutzen vor: Aus übrigem Holz im städtischen Eigenbetrieb Wald werden Hackschnitzel hergestellt. Diese sollen von einem neu zu errichtenden Heizhaus beim Spielplatz eingespeist werden. Eine ähnliche Anlage betreibe man seit 2000 an der Realschule, so Wolf.

Das geplante Haus wird acht auf acht Meter groß sein. Im einem rund drei Meter hohen Teil wird die Technik untergebracht, in der zweiten Hälfte werden unterirdisch die Holzhackschnitzel gelagert. Man rechne durch die große Lagermöglichkeit mit einer notwendigen Anlieferung etwas zwölf Mal pro Jahr.

Die Anwohner interessierte neben der zu erwartenden Rauchentwicklung, ob sie auch an die Nahwärme angeschlossen werden können. Wolf erklärte, dass dies möglich sei, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben seien. Im Gegensatz zum Neubaugebiet, wo die Nutzung der Nahwärme satzungsmäßig verbindlich sei, gebe es für Häuser außerhalb extra Verträge mit einer kurzen Vertragsbindung. Und auch in einem weiteren Punkt konnte der Experte beruhigen: Weder Spielplatz noch Holzpavillon müssten weichen. Lediglich vier Parkplätz würden eingebüßt. Lang freute sich in diesem Zusammenhang, dass reges Interesse an den Bauplätzen herrsche und die Ortschaft wachse.

Eintrag im Grundbuch

In einem weiteren Punkt ging es darum, dass die Stadtwerke gerne mit jenen Grundstückseigentümern Verträge abschließen würden, auf deren Anwesen eine Leitung oder ein Rohr der öffentlichen Versorgung verläuft. Hier sei ein Eintrag im Grundbuch üblich, wie Hubert Burger, Abteilungsleiter im Liegenschaftsamt, erklärte. Dies sei aber bei einigen Waldenhäuser Grundstücken versäumt worden. Er machte klar, dass ein solcher Vertrag Rechtssicherheit gebe, er dafür werbe, aber niemand zwingen könne zu unterschreiben. Probleme sahen die Ortsbewohner dann, wenn Rohre unter Streuobstwiesen verlaufen. Burger sicherte zu, dass bei einem eventuellen Austausch entstehende Flurschäden natürlich vom Maßnahmenträger beseitigt würden.

Es ging auch um die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für 3500 Euro. Der alte sei bereits dreißig Jahre alt und eine Reparatur würde 700 Euro kosten, erklärte der Ortsvorsteher. Da in Waldenhausen noch viele ehrenamtlich bei der Pflege der Grünflächen helfen würden, schöpfe man das von der Stadt zur Verfügung gestellte Grünflächenbudget meist nicht aus und könne sich so dieses Großgerät leisten.

Ortschaftsrätin Marlise Teicke betonte, dass es wichtig sei, bei dem neuen Gerät auf die Pflege und Wartung zu achten. Danach wurde der Antrag einstimmig angenommen. Lang versicherte, dass die Aufwandsentschädigungen für die Helfer weiter gesichert seien, aber größere Ausgaben nun dieses Jahr nicht mehr möglich. Man sei ja schließlich immer maßvoll mit dem Budget umgegangen, zeigte sich Ortschaftsrat Nils Ries zuversichtlich.

Dorfleben während Corona

Anschließend blickte Lang auf das Dorfleben des vergangenen Jahres zurück und lobte die Ortsrufanlage. Über die sei in Corona-Zeiten viel möglich gewesen, etwa eine Osterandacht mit gemeinsamen Singen oder ein Krippenspiel. „Sogar von außerhalb sind die Leute gekommen, um zuzuhören“, freute sich der Ortsvorsteher. „Es gab tolle Ideen, die durch die Pandemie entstanden sind. Nun gilt es, mit den Vereinen zu planen, wie wir nach der Krise das Dorfleben wieder aktivieren können“, wagte Lang einen optimistischen Blick in die Zukunft. nads