Geparktes Auto angefahren

Wertheim. Auf einem Schaden von etwa 1000 Euro bleibt ein 52-Jähriger sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht ermittelt werden können. Der Mann hatte seinen BMW am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr in Wertheim auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Auto in der Unteren Leberklinge zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Stoßstange fest.

Eine bislang unbekannte Person hat den BMW mit einem Fahrzeug beschädigt und sich dann entfernt, ohne sich bei dem 52-Jährigen oder der Polizei zu melden.

