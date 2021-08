Gemeinschaftsraum soll saniert werden

Neben den Haushaltsmittelanforderungen 2022 ging es in der Sitzung Positives und manches Ärgernis in Lindelbach sowie Beschwerden über die Kirchturmuhr.

Lindelbach. Acht Punkte umfasst die Haushaltsmittelanforderungen des Ortschaftsrats Lindelbach für das Jahr 2022. Diese hatte das Gremium bereits in seiner nichtöffentlichen Sitzung im April festgelegt. In der öffentlichen Sitzung am Donnerstag im Gemeinschaftsraum gab Ortsvorsteher Egon Schäfer Die Anforderungen an den Haushalt bekannt.

Im Ortschaftsrat notiert Kritik äußerte Ortsvorsteher Egon Schäfer am Verhalten mancher Gartenbesitzer. Diese würden Gartenabfälle über die Boxen des Friedhofs entsorgen, was unzulässig ist. Der Grünschnitt muss über die Biotonne oder über den Grünschnittcontainer bei der Kläranlage entsorgt werden. Am Spielplatz Lindelbach soll es neue Spielgeräte geben. Über die Art will der Ortschaftsrat noch beraten. 2022 soll die Mauer am Wendeplatz saniert werden. Auf dem Friedhof sollen die Urnengrabfelder neu gestaltet werden. Für den Zugang zu den hinteren Urnengräbern soll ein neuer Weg geschaffen werden. Vorgestellt wurde die Kooperation des Landkreises mit der BBV Deutschland zum flächendeckend Glasfaserausbau für schnelles Internet. Informationsveranstaltungen werden folgen. Beim „Weinwandertag light“ kamen Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Höhe von 2000 Euro zusammen. Aus Reihen der Bürger wurde das Anbringen einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel an den Ortseingängen gewünscht. Schäfer erklärte, dass die mobilen Geräte der Stadt in einem festgelegtem Rhythmus durch die Orte wechseln. bdg

Die ersten drei Anforderungen betreffen den Gemeinschaftsraum. So wurden Mittel für dessen Renovierung gefordert. Die Abdeckung der Deckenleuchte falle herunter, das Parkett am Boden löse sich, die Eingangstür muss erneuert werden, genauso wie die in die Jahre gekommene Geschirrspülmaschine. Sie sei reparaturanfällig und es gebe keine Ersatzteile mehr.

Auch wurde das Einrichten eines Wlan-Hotspots im Innen- und Außenbereich von Gemeinschaftsraum und Kindergarten beantragt. Auf Platz vier setzte das Gremium die Erneuerung der Geländer am Lindelbächlein im Gewann Ried. Hier besteht Unfallgefahr.

Saniert werden sollen die Duschen und WC-Anlagen in der Turnhalle der Werkrealschule Urphar-Lindelbach. Diese seien noch nie renoviert worden und seien in einem sehr schlechten Zustand. Auf dem Friedhof sollen abgeräumte Gräber instandgesetzt werden.

Weiterhin gewünscht wurde die Asphaltierung eines kleinen Reststücks in der Rötestraße zwischen den Häusern Nummer sechs und zehn, sowie die Errichtung eines Erdlagers. Letzteres sei nötig, da sich das Gelände, auf dem sich der Erdlagerplatz befand, nun Privatbesitz sei.

Schäfer berichtete von den stattgefundenen Gesprächen zwischen den Ortsvorstehern und der Stadtverwaltung über den Haushalt.

Eingestellt würden 2022 wohl die Renovierung des Gemeinschaftsraums und das Geländer am Lindelbach. Auf Initiative der Verwaltung komme eine Flutlichtanlage für den Sportplatz dazu. Die endgültige Haushaltsentscheidung liegt beim Gemeinderat.

Unter dem Punkt Sonstiges berichtete Egon Schäfer darüber, dass die Einrichtung einer Nahwärmeversorgung in Lindelbach gescheitert sei. Von den 42 potenziellen Nutzern hätten mindestens 27 mitmachen müssen. „Es waren aber nur elf Interessenten dafür.“

Problem Hundekot

Das Problem mit dem Hundekot beschäftigt Lindelbach weiter. Schäfer verwies auf die Pflicht der Besitzer die Hinterlassenschaften einzusammeln. Dazu muss ein Beutel von Zuhause mitgebracht werden. Schäfer wies darauf hin, dass es in anderen Orten öffentliche Beutelspender mit Mülleimer für diese Zwecke gebe. Ein Problem gebe es jedoch, wenn die Mülleimer voll sind, würden die Beutel wieder in der Landschaft landen. „Die Hundesteuer ist nicht für die Entsorgung des Hundekots gedacht, sondern ist ein Steuerungsinstrument für die Hundeanzahl“, mahnte Schäfer. Besonders ärgerlich sei, wenn Hundekot in eine Motorsense gelange, zudem werde durch die liegen gelassenen Ausscheidungen die Futterwiesen nicht mehr als Tierfutter möglich.

Windpark Höhefeld war Thema

Ausführlich ging Schäfer auf die Planungen für die neuen großen Windräder im Bereich Höhefeld ein (wir berichteten). Um die Auswirkungen auf die Anliegerdörfer bewerten zu können, werde eine Simulation unter anderem zum Schattenwurf und zur Sichtbeeinträchtigung erstellt. Dafür konnte jedes Dorf zwei Stellen melden. Lindelbach hatte den hinteren Teil der Weinbergstraße sowie den Spessartblick angegeben. Der Schall der Lindelbach erreiche, solle 40 Dezibel nicht überschreiten. Schäfer befürchtet, dass die neuen Windräder wegen ihrer Höhe und einem möglichen Schattenwurf vor allem im Winter Lindelbach stärker beeinträchtigen als die bisherigen Anlagen. Er fragte sich zudem, ob der Strom der Anlagen auch abgenommen werde, denn bereits jetzt würden nicht alle Windräder laufen. Grund sei, dass das Netz den Strom dann nicht abnehmen könnte.

Er lud interessierte Bürger ein, an der öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats zum Thema des Repowering im Windpark Höhefeld am 9. August teilzunehmen. Die fertige Simulation zu den Auswirkungen auf Lindelbach werde im Ortschaftsrat den Bürgern vorgestellt.

Aus Reihen der Nachbarn der Kirche wurde in der Sitzung die starke Belastung durch die Glockenschläge der Kirchenuhr moniert. Bisher hatte diese zur halben und vollen Stunde geschlagen. Nach einer Reparatur sei es zu einer Änderung in der Programmierung gekommen, so dass nun alle 15 Minuten die Glockenschläge erfolgen. Vor allem in der Nacht sei das regelmäßige Läuten eine Belastung, die das Ein- und Durchschlafen verhindere. Neben der Forderung, die Uhr auf den alten Rhythmus zurückzustellen, wurde darum gebeten, das Geläut zwischen zehn Uhr nachts und 6 Uhr morgens komplett abzuschalten.

Die Umstellung auf den ursprünglichen Läutrhythmus wird laut Schäfer durchgeführt, sobald der Techniker einen Termin frei hat. In der Sitzung wurde nun entschieden, dass bis zur Umstellung das Zeitgeläut komplett ruht. Nach der Umstellung werde die Glocke dann wieder zur halben und vollen Stunde läuten.

Hinsichtlich der nächtlichen Ruhe wird der Ortschaftsrat Gespräche mit der Kirchengemeinde führen, um gemeinsam eine Lösung zu finden.