Gemeinsamer Blick in die Zukunft

Bronnbach. Die von Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth und Frank Stroh gegründete und aktuell von Friedlinde Gurr-Hirsch geführte Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Dies ist Anlass zurückzublicken auf eine Erfolgsgeschichte in der Zielsetzung der Schaffung eines Wir-Gefühls in der erfolgreichen, aber auch heterogenen Region Heilbronn-Franken. Aber auch Gelegenheit, die aktuelle Situation der Raumschaft kritisch zu beleuchten und gemeinsam in die Zukunft zu blicken.

Im Jubiläumsjahr veranstaltet der Verein je eine öffentliche Veranstaltung in den vier Landkreisen und der Stadt Heilbronn, um auf die Region Heilbronn-Franken aufmerksam zu machen und die Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg in die Zukunft mitzunehmen. Im Main-Tauber-Kreis findet die Jubiläumsveranstaltung am Freitag, 10. Juni, um 18 Uhr im Josephsaal des Klosters Bronnbach statt.

Vereinsvorsitzende Friedlinde Gurr-Hirsch wird in die Diskussionsrunde einführen. Auf dem Podium sprechen Landrat Christoph Schauder, Ursula Mühleck, Dezernentin Kreisentwicklung und Bildung, Alfred Wolfert, Geschäftsführer Gemeinnützige Gesellschaft für offene Psychiatrie im Main-Tauber-Kreis mbH, Jürgen Umminger, Fußballkreisvorsitzender, und Markus Herrera Torrez, Oberbürgermeister der Stadt Wertheim. Moderiert wird die Runde von Fabian Greulich, Chefredakteur der Fränkischen Nachrichten. Das Schlusswort übernimmt Wolfgang Vockel, Mitglied des Beirats von pro Region.

Beim abschließenden „Come together“ mit Stehimbiss können die gewonnen Erkenntnisse vertieft werden. Zu sehen sein wird auch der Film zu „25 Jahre pro Region“. Dieser sowie eine dazugehörige kleine Ausstellung wollen auch in die nicht allzu ferne Zukunft blicken und auf die Schlüsselthemen Transformation, Glasfaser, Wasserstoff und Künstliche Intelligenz aufmerksam machen. Mit den Veranstaltungen möchte pro Region aufzeigen, welche zukunftsweisenden Projekte in der Region Heilbronn-Franken und in den Landkreisen derzeit laufen oder laufen werden.