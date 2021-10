Gemeinsam geschnitten und gekocht

Rauenberg. Gebürtige Einwohner, Zugezogene und Menschen aus verschiedenen Nationen zusammen zu bringen und dabei auch etwas über die traditionellen Gerichte ihrer jeweiligen Heimat erfahren und gemeinsam genießen: Das ist das Ziel der Kochabende des Projekts „Kochen, Essen, Genießen = Leben“ (KEGL) der VdK-Ortsverbände Rauenberg, Freudenberg und Boxtal. Jetzt fand der erste Abend statt.

Finanziell gefördert wird das Projekt vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Ideenwettbewerbs „gemeinsam schaffen – Na klar, zusammen halt“.

Die Kochabende finden ab sofort regelmäßig in der Küche der Raubachhalle Rauenberg statt. Zum ersten Termin waren 25 Teilnehmern aus allen Freudenberger Ortsteilen und der Kernstadt gekommen. Das Organisationsteam hatte sich für ein traditionelles Herbstmenü mit alten Gerichten entschieden. Ausgewählt wurden diese aus der großen Anzahl der bereits eingereichten Rezepte. Zur Vorspeise wurden sehr feiner Chicorée Salat, Paprika-Gurken-Salat, Mohrrüben-Rohkostsalat und Rote-Bete-Salat zubereitet. Als Hauptgang gab es Kartoffel-Erdkohlraben-Stampf mit verschiedenen Fleischsorten und Bratwürsten. Beliebt war auch der Nachtisch: Apfelküchle.

Der erste Kochabend hatte aus Sicht von Organisatorin Margarete Schmidt auch den Vorteil, dass „die Teilnehmer aus Kernstadt und den anderen Ortsteilen unsere wunderschöne Halle auch hinter den Kulissen kennen lernen. Zudem präsentierte sie stolz die Anerkennungsurkunde, die man für die Teilnahme am Fotowettbewerb von „gemeinsam schaffen“ aus den Händen von Minister Peter Hauck erhalten hatte. Die Übergabe sei ein schöner Abend mit anderen Projektgruppen des Ideenwettbewerbs in der alten Mälzerei in Mosbach gewesen. Die große Urkunde wird zukünftig zusammen mit weiteren Informationen zum „Kegl“-Projekt im Schaufenster des Hauses Hauptstraße 105 in der Kernstadt zu sehen sein. Die weiteren Kochabende werden einmal im Monat in der Raubachhalle stattfinden. Die Termine werden im Freudenberger Amtsblatt und der Tagespresse bekannt gegeben. Im Dezember möchte man zum Beispiel Schaschlik zum Verkauf auf dem Freudenberger Weihnachtsmarkt kochen.Wer an den Abenden mitkochen möchte, kann sich bei Schmidt unter Telefon 0 93 77 / 7 77 melden. bdg

