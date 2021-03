  Gemeinderatssitzung findet doch digital statt

Wertheim. Die heutige Sitzung des Wertheimer Gemeinderats wird kurzfristig ins Digitale verlegt. Sie findet also nicht, wie bisher angekündigt, ab 17 Uhr als Präsenzveranstaltung in der Main-Tauber-Halle statt, sondern im Format einer Videokonferenz. Durch Übertragung in den Sitzungsaal des Rathauses ist wieder die Möglichkeit geschaffen, dass Bürgerinnen und Bürger die Beratungen dort verfolgen können.



Zur Verlegung der Sitzung hat sich die Verwaltung am Montagvormittag entschieden, weil am Wochenende die Infektionszahlen im Main-Tauber-Kreis stark angestiegen sind. Am Sonntag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 178,3, die Infektionslage ist diffus. Die Verwaltung hatte zwar Vorsorge getroffen, dass in Ergänzung des bisherigen Hygienekonzepts in der Halle alle Teilnehmer vor Sitzungsbeginn einen Corona-Selbsttest machen können. Aber das Angebot ist freiwillig, und nach bisherigen Erfahrungen kann eine vollständige Testung nicht erreicht werden.

