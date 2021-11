Nadine Schilling von der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung erläuterte die wesentlichen Änderungen: Die Ruhezeit für Erdgräber wird einheitlich auf 25 Jahre festgesetzt.

Reihengrabstätten können künftig nach Ablauf der Ruhezeit in eine Wahlgrabstätte umgewandelt, also weiter gepflegt werden. Das 2018 im Waldfriedhof Bestenheid angelegte muslimische Grabfeld wurde in die

...