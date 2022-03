Gemeinden arbeiten künftig enger zusammen

Wertheim. Die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Wertheim traf sich online zur Frühjahrskonferenz. Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Ekkehard Hüneburg folgte eine Andacht durch Pfarrer Bernhard Ziegler zum Propheten Elia.

Erfreut wurde danach festgestellt, dass es zwei neue hauptamtliche Mitarbeiter im Kirchenbezirk gibt: Pfarrerin Marie-Louise Scheuble hat am 1. März ihre Arbeit in Lauda aufgenommen. Ihre Amtseinführung durch Dekanin Wibke Klomp erfolgt am 10. April um 17 Uhr in der katholischen Jakobuskirche.

Der neue Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl. © Wiedemann-Hohl

Carsten Wiedemann-Hohl fungiert als neuer Bezirkskantor. Er ist mit seiner Familie in das Pfarrhaus in Waldenhausen eingezogen. Er hat schon eine Probe des Posaunenchors in Sachsenhausen besucht und Gespräche mit Mitarbeitern, die kirchenmusikalisch tätig sind, geführt. Wiedemann-Hohl liegen die Chöre besonders am Herzen.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, präsentierte Patrick Schork, Leiter des Verwaltungs- und Serviceamtes in Buchen, die Zahlen des Doppelhaushalts 2022/23. Alle Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit gefasst. Laura Breuninger, Pfarrerin in Königshofen-Grünsfeld und Bezirksjugendpfarrerin, wurde in den Bezirkskirchenrat gewählt.

Zurückblickend wurde als Höhepunkt das das Unionsmahl genannt, das 2021 zum 200-jährigen Bestehen der Badischen Kirchenunion gefeiert wurde. Außerdem würdigte Dekanin Klomp die großen Leistungen der einzelnen Gemeinden in der Pandemiezeit. An Weihnachten gab es ein sehr vielfältiges Gottesdienstangebot, viele Gottesdienste fanden im Freien statt. Auch Online-Angebote wurden wahrgenommen. In der Pandemie mussten sich die Gemeinden ständig auf neue Situationen einstellen. Mittlerweile könne man damit gut umgehen. Gemeinsam sei vieles möglich. Das habe sich auch beim Weltgebetstag gezeigt.

Wie erklärt wurde, verlässt Pfarrerin Dr. Verena Mätzke (Eichel-Hofgarten) den Kirchenbezirk. Ihre Verabschiedung soll an Christi Himmelfahrt stattfinden. Das Team der Hauptamtlichen in der Kirchengemeinde Wertheim wird im Herbst Pfarrer Sulger unterstützen.

Die zurückgehenden Mitgliederzahlen wirken sich auch auf den Kirchenbezirk Wertheim aus. Klomp möchte auf die Reduktion besonnen reagieren. In der Pandemie-Zeit gab es Videokonferenzen mit den Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte. Im Mai werden Mitglieder des Bezirkskirchenrats die Regionen des Bezirks besuchen, um die Veränderungen zu besprechen. Die Gemeinden werden künftig enger zusammenarbeiten, besonders diejenigen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. Auch auf Dekanatsebene sind engere Kooperationen geplant. Die Dekanate Adelsheim-Boxberg, Mosbach und Wertheim werden enger zusammenrücken.

Anlässlich des Kriegs in der Ukraine gibt es an verschiedenen Orten im Bezirk Friedensgebete. In Wertheim treffen sich Gläubige freitags um 12 Uhr in der Stiftskirche an der Weltkugel. In Tauberbischofsheim laden katholische, evangelische und aramäische Gemeinde in der Passionszeit jeweils sonntags um 19.15 Uhr zum „Stillen Gedenken“ an der Ölberggruppe der Martinskirche ein. Mehrere Gemeinden und der Kirchenbezirk planen, geflüchteten Menschen Wohnraum anzubieten.

Helmut Wießner, Landessynodaler und Vorsitzender des Finanzausschusses der Landessynode, berichtete über deren Beratungen. Die Zahl der Gemeindeglieder werde weiter abnehmen, die Einnahmen werden geringer werden, die Kosten steigen. Klimawandel, höhere Energiepreise, Datenschutz, Arbeitsrecht: all dies verursache Kosten. Trotzdem gebe es noch Mittel der Landeskirche, um Neues auszuprobieren. Es gehe um Reduktion, doch es finde auch ein Wandel statt. Wichtig sei, diesen als Kirchenbezirk aktiv zu gestalten. Als Orientierung dienten die Fragen: Wie soll Kirche in Zukunft aussehen? Welche Prioritäten sollen gesetzt werden?

In der Landessynode gibt es Überlegungen, die Jugendarbeit und die Kirchenmusik zu priorisieren. Neben den Stellen der Hauptamtlichen kommen auch die Gebäude nochmals auf den Prüfstand. Zirka 30 Prozent müssen bis 2032 eingespart werden. Klomp wies darauf hin, dass Gemeinden schon einige bauliche Veränderungen umgesetzt haben. Das Gemeindehaus in Lauda ist verkauft worden, auf dem Wartberg gibt es eine Soziale Mitte, die man mit anderen Akteuren nutzen werde. In Kembach gelte das für Räume des Rathauses. Wichtig sei, miteinander gut im Gespräch zu sein und sich nicht in Konkurrenz zu anderen Arbeitsfeldern zu sehen.

Schuldekanin Cornelia Wetterich würdigte neben Pfarrern und Diakonen auch die Erzieherinnen und Religionslehrer, die wertvolle Arbeit leisten, um religiöse Inhalte an Kinder und Jugendliche zu vermitteln.

Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff informierte über Fortbildungen der Bezirksjugend. Der Konfi-Regionaltag findet am 26. März in Wertheim statt, der Jugendgruppenleiterkurs vom 19. bis 23. April auf dem Reinhardshof. Für „Schon-Konfirmierte“ gibt es am 25. Juni von 9 bis 19 Uhr einen Einsteigerkurs. Information und Anmeldung bei Alexander Kirchhoff, ejuwe.de, Telefon 09342/38500. In Wenkheim findet am 26. März von 14 bis 16 Uhr vor dem Gemeindehaus ein Fahrradbasar statt.