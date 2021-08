Geldstrafe nach Schuhklau

Wertheim. Für ein Ehepaar aus Hanau, 39 und 35 Jahre alt, sind zwei Paar Schuhe teuer geworden. Den beiden lag beim Amtsgericht Wertheim zur Last, sie hätten die Schuhe, Kaufpreis 102 Euro, im Dezember 2019 unter Mitwirkung zweier weiterer Personen aus einem Geschäft des Wertheim Village ohne zu zahlen mitgenommen. Gemeinschaftlicher Diebstahl lautete die Anklage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zwei Verteidiger traten in der Verhandlung mit viel Temperament und Bewegungsdrang (Herumlaufen) auf. Ihr erster Satz, den sie nach Verlesung des Strafbefehls äußerten: „Es ist unverschämt, dass wir hier sitzen müssen.“ Die Videos der Überwachungskameras und die Angaben der Zeugen bei der Polizei reichten ihnen als Tatbeweis für die Schuld der Mandanten nicht aus. Man solle das Verfahren einstellen.

Die Richterin erklärte, man höre sich die Zeugen an und betrachte die Videos. „Dann können wir über ihren Vorschlag reden.“

Danach ergab sich folgender tathergang. Mit zwei Autos seien die vier Tatverdächtigen zum Village gefahren. In einem Geschäft haben sie dann Kartons mit Schuhen in Umkleidekabine getragen. Die Schuhe wanderten prompt in eine mitgebrachte Tasche. Die leeren Kartons wurden in der Kabine zurück gelassen. Einem Verkäufer fiel auf, dass mehrere Personen die Kabine betreten hatten. Als diese ihn sahen, hätten sie schnell den Laden verlassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf dem Parkplatz wurde die Tasche in eines der Autos gepackt und der jetzige Beschuldigte fuhr damit weg, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Ladenpersonal informierte den Sicherheitsdienst und dieser die Polizei. Den beamten gegenüber machten die Beschuldigten keine Angaben.

Während der Verhandlung hatte sich das forsche Auftreten der Anwälte nach zwei Stunden gegeben. Sie blieben aber bei der Forderung nach Verfahrenseinstellung. Die Richterin erwiderte, sie betrachte die Beweisaufnahme noch nicht als abgeschlossen, und wie sie nach einem weiteren Verhandlungstermin entscheide, wisse sie noch nicht. Allenfalls könne sie sich jetzt die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage vorstellen.

Die Staatsanwaltschaft schloss sich letzerem an und nannte die Höhe: je 750 Euro. Die Anwälte zogen sich mit den Mandanten zur Beratung auf den Flur zurück. Dabei waren auch die von den Mandanten zu tragenden und durch einen zweiten Termin höheren Anwaltskosten zu bedenken.

Ergebnis: Die Beschuldigten und ihre Verteidiger stimmten der Geldstrafe zu. Grund war auch, dass die Angeklagten ohne Eintrag im Strafregisterbleiben wollten. Die 1500 Euro gehen an den Bezirksverein für soziale Rechtspflege in Mosbach.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dass der Fall sich so lange hinzieht, liegt zum einen daran, dass es schwierig ist, bei vier Beschuldigten und eventuell vier Verteidigern einen gemeinsamen Termin zu finden.

Zum anderen ist der Sitzungssaal des Amtsgerichts bei vier Beschuldigten mit Verteidiger wegen der Corona-Auflagen vom Luftvolumen her zu klein. Ein CO2-Messgerät zeigt, wann die Sitzung zum Lüften unterbrochen werden sollte. Die Fenster können wegen des Straßenlärms nicht ständig geöffnet bleiben.

So hat die Richterin das Verfahren gegen die zwei Mitbeschuldigten abgetrennt. Deren Verhandlung erfolgt zu einem späteren Termin. Alle vier sollen arbeitsteilig die Tat ausgeführt haben. goe