Geldstrafe für Inder

Wertheim. Ein abgelehnter Asylbewerber aus Indien tritt seit Jahren immer wieder strafrechtlich in Erscheinung. Es ging bisher um gefährliche Körperverletzung und Urkundenfälschung, geschehen in Karlsruhe sowie um Körperverletzung und Bedrohung, beides in Wertheim.Unbeeindruckt von der letzten Verurteilung, sechs Monate mit Bewährung, Juni 2021, fuhr der Mann im Oktober 2021 einen Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen, erst fahrlässig dann vorsätzlich.

Die Polizei hatte ihn darauf hingewiesen, dass Versicherungsschutz Pflicht sei. Er schob den Roller 40 Meter und fuhr dann doch weiter. Das Amtsgericht Wertheim verurteilte jetzt den 36-jährigen Arbeiter zur Gesamtstrafe von 45 Mal 30 Euro. Trotz der offenen Bewährung wollte die Richterin „keine Freiheitsstrafe“ verhängen.

Eine Ehe des Angeklagten in Indien wurde geschieden, und er hat dort ein zehn Jahre altes Kind. Ein weiteres Kind lebt im Raum Karlsruhe. Hier schlug der Beschuldigte mit einem Gürtel eine andere Person und erhielt vom Amtsgericht Karlsruhe eine Bewährungsstrafe von acht Monaten. Beim Standesamt Karlsruhe ging es um die Anerkennung der Vaterschaft, und der Mann wies sich mit einen Pass aus, in den ein französisches Visum eingeklebt war. Pass und Visum stellten sich als Totalfälschung heraus.

Als Asylbewerber in Wertheim untergebracht, betrat der Angeklagte das Zimmer eines Afghanen und gab ihm mehrere Schläge ins Gesicht. In der Verhandlung wegen Körperverletzung hatte er Glück. Das Opfer erklärte , er habe weder einen Schaden davon getragen noch ein Interesse an der Strafverfolgung. Im Hinblick auf ein anhängiges Verfahren wegen Bedrohung folgte die Einstellung des Verfahrens. Nach der Ablehnung als Asylbewerber randalierte er in der Ausländerbehörde der Stad Wertheim und äußerte gegen drei Mitarbeiter: „Du tot, Du tot, Du tot!“ Die Strafe: Sechs Monate mit Bewährung.

Im jetzige Fall bestritt der Angeklagte, nach dem Hinweis weiter gefahren zu sein. Die Zeugenaussage des Polizeibeamten widerlegte ihn: Tatort Eichelgasse nahe BW-Bank, Tatzeit 1.15 Uhr. Laut der Bewährungshelferin ist ausländerrechtlich über die Duldung des Beschuldigten noch nicht entschieden.

Der Pflichtverteidiger meinte, der Mandant habe von der Versicherungspflicht nichts gewusst und später 30 Euro Ordnungsgeld gezahlt. Zweifel bestünden, dass er den Hinweis der Polizei verstanden hat. Deshalb sei, im Gegensatz zur Auffassung der Staatsanwaltschaft, nur von Fahrlässigkeit auszugehen.

Die Richterin kennt den Angeklagten aus früheren Verfahren und war der festen Überzeugung, dass er versteht, „wenn er will“. Wegen des polizeilichen Hinweises habe er ja umgehend die Versicherung abgeschlossen. goe