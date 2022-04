Gelder für Bursariat und Josephsaal

Wertheim. Zum Erhalt und zur Sanierung von 68 Kulturdenkmälern in Baden-Württemberg hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen insgesamt 5,3 Millionen Euro freigegeben. Diese werden aus Landesmitteln finanziert, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat. Der überwiegende Anteil der Fördermittel stammt aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.

„Nichts prägt so sehr das Gesicht unserer Dörfer und Städte wie ihre Gebäude. Sie berichten aus den unterschiedlichsten Zeiten und stiften damit Identität und Heimat. Dank einer Vielzahl engagierter Denkmaleigentümer kann so unser kulturelles Erbe auch für künftige Generationen erhalten bleiben“, sagte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi MdL, am Montag.

Im Rahmen dieser ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2022 entfallen rund 39,7 Prozent der Bewilligungen auf Vorhaben privater Eigentümer, 38,2 Prozent auf Vorhaben der Kirchen und 22,1 Prozent auf Vorhaben der Kommunen.

Gefördert werden sollen beispielsweise die Außensanierung der Nordseite und des Chors der Evangelischen Stadtkirche in Stuttgart-Bad Cannstatt mit 25700 Euro, und die Sanierung der Innenausstattung der Kirche St. Blasius in Ehingen mit 126 140 Euro.

Auch kommunale Maßnahmen befinden sich in dieser ersten Tranche. So sind zum Beispiel für die Sanierung einzelner Kaskadenbecken auf dem Friedrichsplatz in Mannheim 473 470 Euro, für die Gesamtinstandsetzung der Kapelle im Bergfriedhof in Karlsruhe-Durlach 216.230 Euro vorgesehen.

Für Klosteranlage

Auch Projekte im Main-Tauber-Kreis werden berücksichtigt. So bekommt der landkreis als Eigentümer der Klosteranlage Bronnbach für die Sanierung des Bursariats ( der ehemaligen Schreinerei) 176 690 Euro.

Für die notwendige Sanierung des barocken Felderbodens im Josephsaal im Kloster steuert das Land 26 810 Euro bei.

Private Vorhaben in Wertheim

Zuwendungen erhalten ebenfalls private Vorhaben, unter anderem auch ein Vorhaben in Wertheim, bei dem es um eine Gesamtinstandsetzung zweier historischer Gebäude geht. Auch ein privates Vorhaben in Krautheim erhält Gelder für die Sanierung des Mittelteils des Daches der Burg- und Schlossanlage.

Als eines von nur wenigen Bundesländern unterstützt Baden-Württemberg seit über 40 Jahren Denkmaleigentümer beim Erhalt ihrer Denkmale.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel können private Antragsteller für Maßnahmen an ihrem Kulturdenkmal eine Förderung von 50 Prozent der denkmalbedingten Mehraufwendungen erhalten, Kirchen und Kommunen von 33 Prozent. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht nicht.

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen entscheidet über die Aufstellung des Förderprogramms und die zu fördernden Maßnahmen. Anträge auf Förderung aus Landesdenkmalmitteln können landesweit an das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart gerichtet werden.