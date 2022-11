Geld in die eigene Tasche gesteckt

Wertheim. Der angestellte Verkäufer einer Tankstelle am „Almosenberg“ in Bettingen buchte eingenommenes Geld nicht ordnungsgemäß in die Ladenkasse: Er entnahm nach Schichtende den entsprechenden Betrag für sich. Wegen Unterschlagung verurteilte nun das Amtsgericht Wertheim den 59-jährigen Mann zu einer Strafe von 50 Mal zwölf Euro.

Nulltaste gedrückt

Nachdem der Tankstellenpächter Anzeige erstattet hatte, ergaben die Ermittlungen der Polizei, dass der Angeklagte in seiner Schicht am 21. März 2021 bei Waren im Verkaufswert von 124,12 Euro das eingenommene Geld zwar in die Kasse legte, dabei aber die Nulltaste drückte.

In der Verhandlung erklärte der Verteidiger, sein Mandant könne sich wegen der langen Zeit an den Vorfall nicht erinnern, wolle aber den Vorwurf nicht abstreiten. Wegen dieses „Geständnisses“ brauchten keine Zeugen gehört zu werden.

Persönliche Situation

Der Angeklagte berichtete über seine persönliche Situation. Wie er sagte, lebe bei den Eltern und kümmere sich um diese. Sie lehnten bislang einen externen Pflegedienst ab.

Der Beschuldigte ist wegen eines Verbrechens vorbestraft. Ein Gericht in Tschechien hatte in 2018 wegen Vergewaltigung gegen ihn eine Strafe von zwei Jahren verhängt, diese aber zur Bewährung ausgesetzt. Zum Zeitpunkt der Tat in Bettingen lief die Bewährung noch.

Da die Vergewaltigung sechs Jahre zurückliegt und der jetzige Schaden niedrig ist, beantragte der Staatsanwalt eine Geldstrafe für den 59-Jährigen. Die zwölf Euro Tagessatzhöhe entsprechen dem genannten verfügbaren Einkommen des Beschuldigten. Das Urteil ist rechtskräftig. goe