Geld gestohlen und gedealt

Wertheim. Ein 35-jähriger Mann aus dem nördlichen Main-Tauber-Kreis ist der Justiz seit vielen Jahren durch Straftaten bekannt. Dabei handelte es sich um Nutzungen des Öffentlichen Nahverkehrs ohne Fahrschein, Verstöße gegen das Drogengesetz sowie um Körperverletzung.

Nun kommen weitere Delikte dazu. Im Dezember 2020 verkaufte der Mann an einen Bekannten in Wertheim zwei LSD-Trips für 20 Euro und im selben Monat weitere zehn Trips für 150 Euro, jeweils mit einem Wirkstoffgehalt von mindestens 52 Mikrogramm LSD (Lysergsäurediethylamid).

„Brauche Nachschub“

Die Drogengeschäfte wurden bekannt, weil der Käufer mit seiner Freundin in Streit geraten war. Sie rief die Polizei. Im Handy des Käufers fanden sich Einträge, etwa „brauche Nachschub“. Die Staatsanwaltschaft beantragte bezüglich des Verkäufers einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, und in dessen Wohnung fand die Beamten zwei LSD-Trips, Spuren verschiedener Rauschgifte sowie Hinweise auf Beschaffungsfahrten nach Frankfurt.

Im März 2021 hob der Mann in einer Bank der Wertheimer Innenstadt 100 Euro ab. Er bemerkte, dass ein Kunde am Nachbarautomat die abgebuchten 50 Euro im Ausgabefach vergessen hatte. Bevor der Automat die Scheine einzog, steckte er das Geld ein. In der Verhandlung bestritt der Beschuldigte alle Vorwürfe, wurde aber durch die Aussage der Polizei und die Videoaufzeichnung der Bank überführt. Der Geschädigte sagte, er habe gleich nach seinem Versehen den Mann aufgefordert, das Geld herauszugeben. Dieser sei jedoch mit einem Auto weggefahren. Die Richterin erklärte, kein anderer könne die 50 Euro genommen haben.

Wegen Veräußerung von Drogen sowie Unterschlagung verhängte das Amtsgericht Wertheim eine Strafe von sechs Monaten, setzte sie aber zur Bewährung aus. Der verschuldete Mann hat seit Jahren einen rechtlichen Betreuerund inzwischen einen Arbeitsplatz gefunden. Die Richterin machte lediglich die Auflage, die 50 Euro in Raten an den Geschädigten zu zahlen. goe