Geld an Betrüger überwiesen

Wertheim. Eine bislang unbekannte Person kontaktierte am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr eine 82-jährige Frau aus Wertheim via WhatsApp und gab sich als deren Tochter aus. Die Person, die sich als vermeintliche Tochter der 82-Jährigen ausgab, bat im weiteren Verlauf des Chats um die Überweisung einer Rechnung. Die Frau überwies die Rechnung im vierstelligen Bereich auf ein Konto, zu dem die Daten ebenfalls per WhatsApp von der angeblichen Tochter übersandt wurden. Als sie den Betrug bemerkte, tätigte sie keine weiteren Überweisungen mehr und wandte sich an die Polizei. Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor diesen und weiteren Betrugsmaschen, die über das Telefon begangen werden. „Seien Sie skeptisch, wenn eine Ihnen nicht bekannte Telefonnummer eine Nachricht schreibt. Wenn sich beispielsweise jemand als Verwandter ausgibt, dann sollte man mit dem ,echten’ Sohn, Enkel oder der Tochter auf andere Weise in Kontakt treten. Dies kann über Angehörige erfolgen oder über die Telefonnummer, die der Person schon bekannt ist. Es sollte nicht die angeblich neue Telefonnummer (also die Nummer des Betrügers) gewählt werden“, macht die Polizei deutlich.

