Geissler-Glasinstrumente seit 70 Jahren am Markt

Wertheim. Die Wertheimer Firma Helmut Geissler Glasinstrumente blickt auf 70 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Bei einer Feierstunde auf der Burg gratulierte Bürgermeister Wolfgang Stein im Namen der Stadt zur herausragenden Entwicklung des Unternehmens, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

1952 gründete Helmut Geissler die Firma für technische Gläser und Apparatebläserei im Keller seines Hauses in Wertheim. Heute sei sie einer der führenden Hersteller von Sprinklerampullen weltweit.

Dem geschäftsführenden Gesellschafter der Helmut Geissler Glasinstrumente GmbH, Bodo Müller, überreichte der Bürgermeister eine Ehrenurkunde. Die Treue und Verbundenheit mit dem Wirtschaftsstandort Wertheim und die langjährige Arbeit verdienten höchsten Respekt und Anerkennung, so die Inschrift auf der Urkunde.

1967 begann Geissler mit der Produktion von Glasampullen für Sprinkleranlagen, zunächst in aufwendiger Handarbeit. Hier wurde noch jede Glasampulle von Hand verschweißt. 1970 wurden die Ampullen bereits in halbautomatischer Fertigung hergestellt. 1985 konnte das Unternehmen seine Herstellung in einem weiteren Modernisierungsschub automatisieren. Inzwischen machen die „Thermo Bulbs“ neben medizinischen Gläsern und Laborartikel einen Großteil der Produktion aus, über 250 Millionen Stück wurden seit Werksbeginn produziert.

Ein echtes Erfolgsrezept: Geissler zeichnet sich durch starke Produktexpertise und langjährige Erfahrung aus, hat sich dem Fortschritt aber nie verschlossen. Unternehmenstradition und regionale Verbundenheit gehen einher mit der ständigen Weiterentwicklung von Produkten und Produktionsweisen.

2016 wurde Helmut Geissler Glasinstrumente in die JOB-Gruppe aus Ahrensburg integriert. Mit der Erfahrung des Weltmarktführers JOB erschließe Geissler mit neuen Technologien neue Märkte, heißt es. Die Firma mit Sitz in Wertheim-Bestenheid beschäftigt heute 20 Mitarbeiter. Nationale und internationale Kunden schätzten die hohe Komponentenverfügbarkeit.

Auch die Wertheimer Firma Meister Automation vertraut auf die Expertise von Geissler und verbaut die am Wirtschaftsstandort gefertigten Sprinklerampullen als automatische Miniatur-Feuerlöscheinheit in ihren Schaltschränken. stv