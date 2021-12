Gehwege müssen frei sein

Wertheim. Der Winter hat schon kurz Einzug gehalten. Wenn es wieder kälter wird und schneit, müssen Haus- und Grundstücksbesitzer eine Reihe von Regelungen beachten. Auf die Räum- und Streupflichten weist die Stadtverwaltung hin.

Die Räumpflicht für Gehwege ist durch Satzung auf die Grundstückseigentümer, also die Anlieger, übertragen. Diese Pflicht besteht auch dann, wenn der Anlieger wegen Gebrechlichkeit, Urlaub, Krankheit oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, selbst zu räumen oder zu streuen. Er muss dann dafür Sorge tragen, dass jemand anderes den Winterdienst übernimmt.

Salzen nur bei Glatteis

Gehwege, oder falls Gehwege nicht vorhanden sind 80 Zentimeter am Rande der Fahrbahn, müssen so von Schnee und Eis freigehalten werden, dass ein gefahrloses Begehen möglich ist. Zum Bestreuen soll abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche verwendet werden. Den Schnee gilt es, am Gehweg oder Fahrbahnrand zu lagern. Er darf nicht großflächig auf der Fahrbahn verteilt werden. Sollte das doch geschehen, wird dies mit einem Bußgeld geahndet.

Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist verboten. Sie dürfen ausnahmsweise bei Eisregen, Eisglätte, bei steilen oder abschüssigen Gehwegen, Treppen, Rampen sowie zum Auftauen festgetretener Eis- und Schneerückstände verwendet werden. Der Einsatz sollte so gering wie möglich sein.

Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 20 Uhr.

Die ausführlichen Regelungen sind in der Streupflichtsatzung der Stadt Wertheim beschrieben und kann auf der Homepage der Stadt Wertheim abgerufen werden. Fragen beantwortet bei der Stadtverwaltung Wertheim das Referat Öffentliche Ordnung unter Telefon 09342/301251.