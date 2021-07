„Geht neugierig Euren Lebensweg“

Großer Stolz, aber auch etwas Wehmut herrschte bei den Realschulabsolventen der Gemeinschaftsschule Wertheim und ihren Lehrern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim. Bei der Absolventenfeier der Realschüler an der Gemeinschaftsschule Wertheim (GMS) am Mittwoch in der Aula der alten Steige war viel von guter Leistung und noch mehr von einer besonderen Klassengemeinschaft zu hören. Dabei waren den Gratulanten und den Jugendlichen gleichermaßen die Wehmut anzumerken, sich nun trennen zu müssen.

Die Absolventen der GMS Für gute und sehr gute Notendurchschnitte gab es Lob und Preise. Fachpreise wurden für eine eins in einem Prüfungsfach oder einem Profilfach verliehen. Klasse 10m, Klassenlehrerin Carolin Strehl: Liam Adelmann, Timo Bauer, Tom Beuschlein (Fachpreis Naturwissenschaft und Technik), Lars Dinkel, Mia Frazzitta, Celina Klein, Nico Marques Gistel, Lena Müller (Preis Notendurchschnitt 1,5, Fachpreis Musik), Lena Rechenberg (Lob Notendurchschnitt 2,1, Fachpreis Musik), Nele Remer (Lob Notendurchschnitt 2,0), Leni Thauer (Preis Notendurchschnitt 1,6, Fachpreis Musik), Fiona Tschritter (Preis Notendurchschnitt 1,2, Fachpreise Deutsch und Französisch), Raphael Whalen und Lilly Wunderle.

Musikalisch umrahmt wurde feierliche Zeugnisvergabe der Klasse 10m von Schülern des Profilfachs Musik der Klasse zehn.

Schulleiter Lothar Fink gratulierte den Schülern zum Realschulabschluss. Sie seien der zweite Jahrgang, der den mittleren Bildungsabschluss an der Schule ablegte. „Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,4 habt Ihr ein wirklich tolles Ergebnis erreicht.“ Dies zeige, dass man auch an der GMS einen sehr guten Realschulabschluss machen könne. Fink betonte in seiner Rede, dass die Absolventen sich ihren Abschluss mit einigem Aufwand erarbeitet haben. Die letzten beiden Schuljahre und die Prüfungen seien von der Pandemie geprägt gewesen. Zudem seien sie der erste Jahrgang mit neuen Prüfungsformen, Aufgaben und einer Prüfung im Wahlfach. Es mache ihn stolz, dass unter diesen schwierigen Bedingungen ein so guter Abschluss gelang.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dank und aufrichtigen Respekt sprach er auch den Lehrkräften aus, welche die Schüler während ihrer Zeit an der GMS begleiteten. Dank sprach er auch den Eltern der Absolventen aus, die ihre Kinder auf diesem Weg unterstützt hätten. Er selbst habe die Klasse 10m mit sehr großer Freude in Mathematik unterrichtet. „Ich war immer gerne bei Euch. Ihr seid mir ans Herz gewachsen.“

In der Klasse seien 14 ganz verschiedene Charaktere, die sich immer mit Respekt behandelt hätten und gegenseitig unterstützt haben. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Einige der Absolventen würden nun eine Ausbildung beginnen, andere auf weiterführende Schulen wechseln und das Abitur anstreben. Auf dem weiteren Weg seien persönliche Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Sorgfalt und soziale Kompetenzen wie Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit oder einfach nur Höflichkeit und Freundlichkeit wichtig.

Für Lebensweg gestärkt

Die Schüler sollen an sich glauben, war Finks Rat. Für ihren weiteren Lebensweg wünschte er ihnen verständnisvolle Menschen, dass sie neue Freundschaften finden und alte erhalten können. „Geht neugierig euren weiteren Lebensweg!“

Die Glückwünsche von Stadtverwaltung, Gemeinderat und Oberbürgermeister überbrachte Brigitte Kohout, ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Ein Schulabschluss zu erlangen sei nicht leicht, in der aktuellen Situation, er sei eher herausfordernder. „Dies habt ihr mit tollem Ergebnis gemeistert.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Den Jugendlichen sei durch die Pandemie das genommen worden, was Schule neben Lernen ausmache, sagte sie und zählte beispielhaft Gemeinschaft, Erlebnisse mit Mitschülern auf. Dennoch: „Die Zeit wird euch in Erinnerung bleiben.“ Die Erfahrung aus der Pandemie könne die Absolventen aber auch für ihren weiteren Lebensweg stärken. Flexibilität und Stressresistenz seien gestärkt. „Ich freue mich, dass eure Zukunft so klar vor euch liegt.“ Sie hätten in der Gegenwart alles gegeben, um diese Zukunft möglich zu machen. „Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, Optimismus und Zuversicht.“ Dank sprach Kohout den Eltern, Geschwistern und Lehrern aus, welche die Absolventen begleitet, gefördert und gefordert hätten.

Ein Video, zusammengestellt aus Fotos und Musik, zeigte im Anschluss Erinnerungen an die Zeit der Absolventen an der GMS. natürlich waren während der Präsentation viele Lacher zu hören. Und manch ein Absolvent hatte mit den tränen zu kämpfen.

Auch Klassenlehrerin Carolin Strehl fehlt der Abschied von „Ihren Schülern“ schwer. „Ein besonders Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben gemeinsam viel erlebt und sind zu einer engen Gemeinschaft zusammengewachsen.“ Sie habe eine enge Beziehung zu den Schülern gehabt. Diese hätten auch private Dinge mit ihr besprochen. Und natürlich hätte man auch zusammen „gebüffelt“.

Um so mehr freute sich Strehl über die guten Leistungen, über gelungene Deutschstunden und besondere Diskussionen im Ethikunterricht. „Ihr seid eine ganz tolle Klasse, eine fast schon familiäre Gemeinschaft“, betonte sie mit Nachdruck.

Einige Absolventen stellten in einer Diashow die besonderen Eigenschaften der Klassenmitglieder und der Lehrer vor. „Dieses Schuljahr war für uns das schönste“, sagten sie. Die beiden Klassensprecherinnen Leni Thauer und Lena Rechenberg unterstrichen, dass nun für jeden Jugendlichen ein neuer Lebensabschnitt beginne – aber auch für ihre Klassenlehrerin und gleichzeitig Seelsorgerin Carolin Strehl. „Denn: Wir sind jetzt weg.“

Auch erinnerten die beiden daran, wie alle Schüler froh waren, als man sich nach dem Lockdown wieder sehen und treffen konnte. Den Lehrern sprachen Thauer und Rechenberg Dankesworte aus, erinnerten an lustige Anekdoten aus dem Unterricht und überreichten jedem von ihnen ein passendes Geschenk. Die Zeugnisse, Preise und Lobe erhielten die Absolventen dann aus den Händen von Schulleiter Lothar Fink und ihrer Klassenlehrerin Carolin Strehl.