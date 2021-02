Wertheim. Der Corona-Lenkungsstab der Stadt Wertheim betrachtet die aktuelle Diskussion um baldige weitere Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen mit Besorgnis, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Schließlich bewegten sich die Infektionszahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz wieder nach oben. Das Gremium sei sich einig, dass „größte Vorsicht“ geboten sei.

AdUnit urban-intext1

Schon seit längerem ist angekündigt, dass ab Montag Friseurgeschäfte wieder öffnen dürfen. Die Inhaber konnten die vorgeschriebenen Hygienekonzepte in Ruhe vorbereiten. Die Ankündigung hingegen, dass auch Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden wieder öffnen dürfen, sei Anfang der Woche überraschend gekommen. Bis Donnerstagnachmittag habe das Land dazu keine Regelungen veröffentlicht. „Das ist ein unguter Zustand. Händler und Betreiber wenden sich mit zahlreichen Nachfragen an uns“, beklagte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr demnach.

Der Lenkungsstab habe Verständnis für den Drang der Menschen nach Öffnungen und Lockerungen. Auch auf dem Wertheimer Marktplatz herrsche zeitweise „buntes Treiben“, ohne Masken und ohne Einhaltung der Abstandsregeln. Auch seien immer wieder größere Ansammlungen Jugendlicher zu beobachten. „Das geht ein bisschen in die falsche Richtung“ mahnte Bürgermeister Wolfgang Stein.

Appelle alleine nutzten aber nichts mehr, die hätten sich abgenutzt, hieß es. Man erwarte stattdessen, dass bei den nächsten Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten – sie finden am Mittwoch statt – eine Perspektive mit einem klar strukturierten Öffnungskonzept aufgezeigt wird.

AdUnit urban-intext2

Reibungslos vonstatten sind nach Aussagen von Referatsleiter Matthias Fleischer der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht an den Grundschulen und in den Abschlussklassen der weiterführenden Bildungseinrichtungen gegangen. Schnell und gut angelaufen sei in den Kitas das neue Konzept, bei dem die Erzieherinnen und Erzieher zweimal die Woche in der Einrichtung getestet werden. „Ohne die Unterstützung durch die Johanniter-Unfall-Hilfe bei den Schulungen wäre das nicht so schnell möglich gewesen“, betonte Fleischer.

Nun arbeite die Stadt gemeinsam mit den Schulleitungen daran, dieses Testkonzept auch in den Schulen umzusetzen. In Kürze fänden die ersten Schulungen statt, die Stadt stelle das entsprechende Material zur Verfügung. Die kurzfristig durch das Land erfolgte Öffnung der Impfmöglichkeit für Menschen, die in Schulen und Kitas im direkten Kontakt mit Kindern arbeiten, wird nach Angaben des Referatsleiters rege genutzt. Es seien schon relativ viele Termine vereinbart worden.

AdUnit urban-intext3

Weiterhin schleppend hingegen verlaufe offenbar der Zugang zum Impfsystem für ältere Menschen. Das berichtete der Leiter des Familienzentrums Wertheim, Alex Schuck, der erstmals an der virtuellen Zusammenkunft des Lenkungsstabes teilnahm. Gerade in den letzten Tagen habe es „eine Menge Leute gegeben, die regelrecht zermürbt sind“ von den vergeblichen Versuchen, telefonisch einen Termin zu bekommen. Ähnliches berichtete im Nachgang zur Sitzung der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Jürgen Küchler. In der vergangenen Woche habe er noch 25 Personen auf die Warteliste für einen Impftermin setzen lassen können. In dieser Woche sei es „noch nicht einmal gelungen, telefonisch überhaupt durchzukommen“. Zum Impffortschritt in den nächsten Wochen gebe es widersprüchliche Informationen. Alex Schuck konnte aber auch Positives berichten. So haben sich inzwischen 15 ehrenamtliche Fahrer sowie fünf Personen gemeldet, die bei der Terminvereinbarung helfen wollen. stv