Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance gelassen

Wertheim. Als letzte Mannschaft des TSC Gelb-Blau Wertheim in der Medenrunde 2021 beendeten die Juniorinnen der U15 am Samstag ihre Saison in der 2. Bezirksliga.

Coronabedingt war diese Partie gegen den TC Grün-Weiß Weinheim in den Herbst verschoben worden. Dieser Abschluss einer somit sehr langen Saison war aber für die sehr motivierten Wertheimerinnen kein Problem, sondern vielmehr besonderer Ansporn.

Tolle Leistungen

Insgesamt ließen die Spielerinnen aus dem Hofgarten ihren Gegnerinnen in dieser äußerst einseitigen Begegnung in Weinheim nicht den Hauch einer Chance. Ein deutliches 6:0 als Endergebnis unterstrich erneut die tollen Leistungen von Jelisaweta Schamber, Chiara Nitsch, Laurina Reiss und Johanna Eberhard. Mit ihren starken Auftritten in einer sehr engen und hochklassigen Liga konnten die Spielerinnen ihren guten dritten Platz verteidigen.

Die Einzelergebnisse der Wertheimerinnen im Spiel TC Grün-Weiß Weinheim – TSC Gelb-Blau Wertheim: Einzel: Jelisaweta Schamber 6:1, 6:2; Chiara Nitsch 6:2, 6:2; Laurina Reiss 6:2, 6:2; Johanna Eberhard 6:3, 6:0. – Doppel: Jelisaweta Schamber/Chiara Nitsch 6:1, 6:0; Laurina Reiss/Johanna Eberhard 6:4, 6:0. hb

