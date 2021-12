Gefundenes Handy einfach behalten

Wertheim. Ein Mitarbeiter des Reinigungspersonals im Wertheim Village entdeckte im Juli auf einer Bank des Village ein verlorenes Handy. Er steckte es ein und gab es erst Tage später nach Aufforderung zurück. Wegen Unterschlagung verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den 21-jährigen Mann aus Michelstadt zur Strafe von 40 mal 30 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sofort Meldung gemacht

Das Handy gehört einem Kind aus Drensteinfurt im Münsterland. Noch am Tag des Verlustes, ein Samstag, machten die Angehörigen Meldung beim Village-Sicherheitsdienst. Er überprüfte Videoaufzeichnungen und diese zeigen, der Angeklagte schaute sich mehrfach um, bevor er das Handy in die Tasche steckte.

Rückgabe nach Aufforderung

Am Montag sprach der Vorgesetzte im Reinigungspersonal den Beschuldigten an, und am Dienstag gab er es zurück. Das auffällige Verhalten beim Einstecken, das selbst damit Telefonieren, das Zurücksetzen des Handys auf Werkseinstellung sowie das Fehlen der SIM-Karte bei Rückgabe des Gerätes brachten die Polizei zur Überzeugung, dass es sich nicht mehr um einem Fund, sondern um Unterschlagung (Behalten wollen) handelt.

Anzeige

So kam es zur Anzeige und nach gleicher Beurteilung durch die Staatsanwaltschaft zum Strafverfahren. Der inzwischen bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigte Mann kam eine Stunde zu spät zur Verhandlung. Hier meinte er vergeblich, „das Handy sah aus, als ob es jemand nicht mehr haben wollte“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Richterin berücksichtigte im Strafmaß das Alter des Gerätes und die Rückgabe nach Aufforderung. Der Mann nahm das Urteil an. Neben der Strafe hat er die Verfahrenskosten zu tragen, etwa für den Albanisch-Dolmetscher. Gerichtsdolmetscher erhalten pro Stunde ein Honorar von 85 Euro, gerechnet vom Verlassen ihrer Wohnung bis zum Wiedereintritt. goe