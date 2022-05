Gefühlvolle Abendmusik

Urphar. Mit „Rosen blühen über Nacht – 500 Jahre Rosen in Musik und Literatur“ gastiert das Duo „Con Emozione“ zur 121. Abendmusik am Sonntag, 15. Mai um 19 Uhr in der Jakobskirche Urphar.

Das Duo „Con Emozione“, Liane Fietzke, geboren in Lutherstadt Wittenberg und Norbert Fietzke, geboren in Döbern, arbeitet seit vielen Jahren musikalisch zusammen. Sie erhielten beide ihre Ausbildung an der Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.

Weitere Studien folgten in Köln und Weimar. Das Duo lebt und arbeitet im Havelland und feierte 2019 sein 25-jähriges Bestehen, unter anderem mit seinem Jubiläumskonzert im Gewandhaus Leipzig.

Zu hören sind Lieder, Melodien, Texte und Anekdoten rund um die Rose aus fünf Jahrhunderten – historisch fundiert, unterhaltsam und lebendig. Die Konzertbesucher erfahren auch, warum Rosen Dornen haben“.