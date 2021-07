Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Wertheim. Ein unbekannter Autofahrer gefährdete am Dienstagvormittag andere Verkehrsteilnehmer mit einem riskanten Überholmanöver. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Person gegen 10 Uhr auf der Landstraße von Mondfeld in Richtung Freudenberg. In der letzten Kurve vor dem Ortseingang von Freudenberg überholte der oder die Unbekannte zwei Fahrzeuge, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten. Der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw musste stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

Der entgegenkommende Autofahrer und die von dem Unbekannten überholten Verkehrsteilnehmer sollten sich unter Telefon 09342/91890 mit dem Polizeirevier Wertheim in Verbindung setzen.

