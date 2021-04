Wertheim. Auf der Neuen Vockenroter Steige in Wertheim kam es am vergangenen Donnerstag zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein 64-Jähriger, der in seinem Mercedes aus Wertheim kommend in Richtung Wartberg unterwegs war, wollte ein vorausfahrendes Auto überholen. Scheinbar achtete der Fahrer aber wohl nicht darauf, dass ihm zeitgleich ein Fahrzeug entgegenkam. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos reagierte geistesgegenwärtig und konnte durch eine Bremsung einen Zusammenstoß mit möglichen schweren Folgen verhindern. pol

