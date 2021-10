Gedenkstunde in Wertheim: Erinnerung an Opfer des NS-Regimes

Wertheim. Schüler der Comenius-Realschule (CRW) und aus der Werkreal- und Hauptschule Urphar-Lindelbach (UrLi) erinnern heute in einer Gedenkstunde an die Wertheimer Ermordeten des Nationalsozialismus. 68 Schülerinnen und Schüler beider Schulen haben sich in diesem Jahr für diesen freiwilligen Dienst bereit erklärt.

Sie stehen von 14 bis 15 Uhr an den Stolpersteinen in der Kernstadt und bereits von 13 bis 14 Uhr an den Stolpersteinen der Familie Schwarzschild in Dertingen. Mit selbst gefertigten Plakaten zu den Lebensgeschichten der Ermordeten möchten sie mit den Passanten ins Gespräch kommen. Sie freuen sich auf Interessierte, die sich für das Leben und die Geschichte der früheren Mitbürger und ihr Schicksal interessieren.

Das Projekt Stolpersteine in Wertheim hat Dr. Dieter Fauth initiiert und Schüler in die Forschungsarbeit einbezogen. Das Gedenkbuch für Opfer des NS-Regimes hat Lebensgeschichten von rund 700 Wertheimer Bürgern aufgearbeitet, die ermordet oder verfolgt wurden oder aber überlebt haben.