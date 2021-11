Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Wertheim. Der Volkstrauertag wird bundesweit am Sonntag, 14. November, begangen. Die zentrale Gedenkfeier für Wertheim-Stadt findet in Vockenrot statt. Beginn ist um 10.30 Uhr beim Ehrendenkmal am Friedhof. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Musikschule Wertheim. Mitgestaltet wird die Feier vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge und vom Förderverein der Reservistenkameradschaft Wertheim.

Auf den Ortschaften sind folgende Gedenkveranstaltungen vorgesehen:

Bettingen: Im Anschluss an den Gottesdienst gegen 9.30 Uhr am Ehrendenkmal auf dem Friedhof.

Dertingen: 10.15 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof.

Dietenhan: 11 Uhr am Denkmal hinter der Kirche.

Dörlesberg: Im Anschluss an den Gottesdienst, der am Samstag, 13. November, um 18 Uhr beginnt.

Grünenwört: Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr an der Christuskirche.

Kembach: 10.30 Uhr am Ehrenmal.

Lindelbach: 10 Uhr am Kriegerdenkmal.

Mondfeld: 11.30 Uhr am Ehrenmal vor dem Haus der Vereine in der Nibelungenstraße.

Nassig: Im Anschluss an den Gottesdienst um 11 Uhr auf dem Friedhof.

Reicholzheim: 10.30 Uhr am Kriegerdenkmal.

Sachsenhausen: 11 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof.

Sonderriet: Im Anschluss an den Gottesdienst um 9.30 Uhr auf dem Friedhof.

Urphar: 11 Uhr am Eingang zur Kirche.

Waldenhausen: 10.15 Uhr Gottesdienst, im Anschluss Gedenken am Kriegerdenkmal vor dem Friedhofsgelände.

Es gilt die 3G-Regelung. stv