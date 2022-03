Dietenhan. In einem Gemeindehaus in Dietenhan lief eine Geburtstagsfeier in der Nacht zum Samstag aus dem Ruder.

Ungebetene Gäste

In dem Gebäude „Am Rauenberg“ erschienen nicht nur ungebetene Gäste. Einige der Anwesenden nahmen auch keine Rücksicht auf die Räumlichkeiten.

Zwischen 1 und 1.45 Uhr zerstörten die Unbekannten mehrere Deckenplatten und verursachten einen Schaden in bislang unbekannter Höhe.

